Какие документы нужны для оформления отсрочки от мобилизации и что грозит за неявку в военкомат: разъяснение

Согласно установленным военным протоколам, лица, состоящие на военном учете или в резерве, должны лично информировать военный комиссариат и ТЦК о любых изменениях в своих личных данных. Если вы имеете право на отсрочку от призыва на военную службу, необходимо предоставить соответствующие документы.

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Получив повестку, лица, подлежащие мобилизации, обязательно должны явиться в военкоматы или территориальные центры комплектования и социальной поддержки. В случае неявки они будут привлечены к ответственности. Obozrevatel более подробно расскажет о том, какие документы нужны для оформления отсрочки от мобилизации и что угрожает за неявку в военкомат после получения повестки.

Какие документы необходимы для оформления отсрочки от мобилизации?

Необходимо сообщать военкомат о любых изменениях персональных данных в течение семи дней. В случае потери военно-учетного документа лучше всего сообщить об этом как можно скорее. Относительно документов, которые необходимо иметь при себе для оформления отсрочки от мобилизации, они зависят от оснований, на основе которых вы должны получить отсрочку.

Так, при получении отсрочки следует обязательно предоставить следующие документы:

Личный паспорт или другой идентификационный документ. В условиях военного положения, каждый человек должен иметь при себе такой документ, или использовать мобильное приложение "Дия".

Военно-учетный документ. Это, как правило, военный билет или временное удостоверение военнообязанного. После рассмотрения документов об отсрочке военкомат может сделать соответствующую отметку в этом документе.

Документы, подтверждающие право на отсрочку. Важно сделать копии этих документов и иметь оригиналы для проверки. Если нет возможности предъявить оригинал, рекомендуется получить нотариально заверенные копии. Военная комиссия должна быть уверена в подлинности этих документов.

Какая ответственность предусмотрена за неявку в военкомат?

Согласно статье 210 Кодекса об административных правонарушениях Украины, неприбытие по вызову в ТЦК для определения назначения во время войны приводит к наступлению административной ответственности в виде наличия штрафа в размерах от 3400 до 5100 гривен, с последующим принудительным доставлением лица в ТЦК.

Согласно статье 337 Уголовного кодекса Украины, в случае, когда призывника информировали о необходимости явиться в ТЦК через телефонный разговор и существуют подтверждения, что звонок был произведен в надлежащем порядке, лицо может быть привлечено к уголовной ответственности, предусмотренной статьей, и получить штраф в пределах от 5100 до 8500 гривен или быть приговорённым к отбыванию исправительных работ продолжительностью до одного года.

В случае дальнейшего отказа от исполнения мобилизационного распоряжения о направлении военнообязанного на исполнение военной службы (в частности после прохождения медицинской комиссии) согласно статье 336 Уголовного кодекса Украины, лицо может быть привлечено к уголовной ответственности, что может включать лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

В то же время, если вы несвоевременно сообщили ТЦК и СП об изменениях в своих учетных данных, это также может послужить основанием для наложения штрафа за нарушение законодательства в сфере обороны (согласно статье 210-1 КУоАП) в пределах от 3400 гривен до 5100 гривен. Работодатели также могут быть подвергнуты штрафу от 5100 до 8500 гривен.

Напомним, что в Верховную Раду Украины внесен законопроект, предлагающий мобилизовать на общественные работы военнообязанных, которые не хотят воевать. Законопроект №9566 был зарегистрирован 7 августа. В пояснительной записке к нему говорится, что защиту страны могут обеспечить только мотивированные граждане, готовые воевать физически и морально против оккупантов.

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