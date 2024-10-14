'Rolls-Royce среди пушек': украинский воин рассказал о преимуществах американской гаубицы М777. Видео

Британско-американская буксируемая гаубица М777, которая стоит на вооружении ВСУ, давно завоевала благосклонность украинских военных. Один из бойцов расчета 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола, принадлежащего к оперативному командованию "Запад", поделился своими впечатлениями о преимуществах этого оружия.

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Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале Генерального штаба ВСУ. Артиллерист Максим отметил, что по сравнению с советскими пушками, в М777 каждая деталь тщательно продумана, что делает ее очень эффективной, своеобразным Rolls-Royce среди артиллерийских систем.

"Три семерки это снайпер, можно сказать. Она попадает в третий-четвертый снаряд. Мы начинали с "Гиацинтов", Д-20, а Гаубица М777 – это как Rolls-Royce среди пушек. Немного поездили мы с ней, полтора года я воевал на этой пушке", – рассказал артиллерист Максим.

Так, по словам военного, "самым жирным уловом" расчета гаубицы М777 было пять уничтоженных вражеских целей в день.

"За один день с калибрами – 5 целей – это были две САУ, два РСЗО БМ-27 "Ураган" и еще один вражеский объект", – рассказал Максим.

Что известно о Гаубице М777

Гаубица M777 – это британско-американская прицепная артиллерийская система с калибром ствола 155 мм и длиной в 39 калибров. Ее главные преимущества включают в себя высокую точность и эффективность стрельбы. При ручной зарядке она может производить до пяти выстрелов в минуту, а дальность выстрелов в зависимости от типа снаряда колеблется от 24 до 40 км.

Важной ее особенностью является цифровая система управления огнем, быстро рассчитывающая параметры для точной наводки. Благодаря своему относительно небольшому весу, M777 удобна в эксплуатации, что позволяет оперативно изменять направление стрельбы и поражать разные цели.

Стоимость этой гаубицы составляет около 2,03 миллионов долларов США за единицу.

Гаубица М777 - характеристики

Калибр: 155 мм

Длина ствола: 39 калибров

Дальность стрельбы ERFB: 30 км

Расчет: от 5 до 8

Максимальный темп стрельбы: 7

Ранее министр обороны Рустем Умеров рассказал, что французские истребители Mirage 2000 прибудут в Украину уже в первом квартале следующего года. Они будут оснащены так, чтобы у украинских летчиков было преимущество над врагом.