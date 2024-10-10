Будем иметь преимущество над врагом: Умеров рассказал об оснащении самолетов Mirage 2000, которые Франция передаст Украине

Французские истребители Mirage 2000 прибудут в Украину уже в первом квартале следующего года. Они будут оснащены так, чтобы у украинских летчиков было преимущество над врагом.

Видео дня

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров в телеэфире. Он подытожил свою встречу с министром Вооруженных сил Франции Себастьяном Лекорню.

Накануне Себастьян Лекорню анонсировал, что Франция предоставит Украине Mirage 2000 в начале 2025 года. Умеров рассказал, что в ходе встречи они обсудили, "какие платформы будут передаваться, модернизацию, подготовку пилотов, инфраструктуру, авионику".

Министр также ответил на вопросы, касающиеся оснащения самолетов.

"Эти самолеты будут оснащены так, чтобы мы имели преимущество над врагом", – сказал Умеров.

По его словам, во время встречи также обсуждалось, что Франция может еще передать Украине после предоставления Mirage 2000.

"И обсуждали, какие возможности после Mirage могут еще предоставить нам. Мы благодарны, что идем по графику, и скоро, надеюсь, будем иметь истребители у себя", – добавил министр.

Как сообщал OBOZ.UA:

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил 8 октября, что уже в следующем году воздушные силы ВСУ могут получить еще одну партию западных истребителей – Mirage 2000. Украинские пилоты и механики продолжают подготовку.

Французские истребители Mirage 2000-5 могли бы принести пользу Воздушным силам ВСУ в случае их модернизации: если бы они стали носителями ракет "воздух – поверхность" Storm Shadow и "воздух – воздух" Meteor. Об этом рассказал авиаэксперт, ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко.

Украинские ВВС вооружат Mirage 2000 теми же боеприпасами французского производства, которые уже установлены на военных самолетах МиГ-29, Су-24 и Су-27 советского производства. Это крылатые ракеты SCALP-EG и планерные бомбы Hammer.