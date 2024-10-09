Будет бить по российским кораблям, ПВО и складам: истребители Mirage 2000 может получить новая бригада Воздушных сил – Forbes

Французские истребители Dassault Mirage 2000-5 прибудут в Украину в первом квартале следующего года. Их может получить 7-я бригада тактической авиации или вновь сформированная бригада.

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Об этом сообщило издание Forbes. В материале называют более вероятным вариантом вторую бомбардировочную бригаду, поскольку 7-я бригада тактической авиации уже расширилась с начала полномасштабной войны.

"При соблюдении определенных бюрократических формальностей нет никаких причин, почему Франция не могла бы предоставить украинским ВВС несколько десятков самолетов Mirage 2000-5 до 2025 года – достаточно для расширения существующего бомбардировочного подразделения ВВС, 7-й бригады тактической авиации, или для формирования новой бригады", – пишет издание.

Отмечается, что украинские ВВС вооружат свои бывшие французские истребители теми же боеприпасами французского производства, которые уже установлены на старых советских военных самолетах МиГ-29, Су-24 и Су-27 советского производства. Это крылатые ракеты SCALP-EG и планерные бомбы Hammer.

Одноместные одномоторные "Миражи", вооруженные для высокоточных ударов по наземным целям на расстоянии до 155 миль, усилят устаревшие Су-24 ВВС Украины с поворотным крылом, говорится в материале. Вылетая в боевые действия с гравитационными, а позже с планерными бомбами и крылатыми ракетами, Су-24 несли большие потери. Россияне сбили не менее 18 этих бомбардировщиков, большинство – в начале войны до того, как они перешли на удары дальнобойными боеприпасами.

"Mirage 2000 могут пополнить новую бригаду, которая будет воевать вместе с закаленной в боях 7-й бригадой тактической авиации, добавляя массу к глубоким ударам украинских ВВС по российским военным кораблям, батареям ПВО, штабам и складам поставок на оккупированном юге и востоке Украины", – пишет издание.

Мираж-2000 – французский многоцелевой одномоторный реактивный истребитель четвертого поколения с низкорасположенным треугольным крылом. Основной боевой самолет воздушных сил Франции в конце XX – начале XXI века. ВС Франции заменяют его многоцелевым истребителем Dassault Rafale.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил 8 октября, что уже в следующем году Воздушные силы ВСУ могут получить еще одну партию западных истребителей – Mirage 2000. Украинские пилоты и механики продолжают подготовку.

– Авиаэксперт, ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко рассказал, что французские истребители Mirage 2000-5 могли бы принести пользу Воздушным силам ВСУ в случае их модернизации: если бы они стали носителями ракет "воздух – поверхность" Storm Shadow и "воздух – воздух" Meteor.

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