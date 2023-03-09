Романенко: новый этап войны начнется через пару недель. Могут ли ВСУ бить по Кремлю? Интервью

Исход битвы за Бахмут будет определен в самое ближайшее время. Все будет зависеть от того, будет ли группировка украинских войск в этом городе иметь необходимое логистическое обеспечение и насколько целесообразным с военной точки зрения будет его удержание. На сегодня из двух путей снабжения украинских защитников в Бахмуте фактически остался только один.

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Уже в апреле может наступить новый этап войны и новое мощное контрнаступление украинских Сил обороны. Оно будет связано с большой партией западных вооружений, что придет с подготовленными украинскими экипажами. Украина имеет право наносить удары по военным объектам на территории страны-агрессора России, к которым относятся и центры принятия решений, в том числе Кремль. Но вопрос о нанесении удара по Москве будет решаться с учетом всех факторов, которые будут присутствовать в конкретный момент. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

– Продолжаются бои за Бахмут. По оценкам The New York Times, по состоянию на 6 марта битва достигла апогея. Институт изучения войны сообщает, что возможности ЧВК "Вагнер" истощаются, враг бросает на штурм этого города элитные подразделения. Каков ваш прогноз? Что будет дальше?

– Дальше будет прояснение этой ситуации путем ведения боевых действий. Командующие Сухопутными войсками, Сил специальных операций, президент как Верховный главнокомандующий провели заседание Ставки, где заслушали оценки ситуации на текущий момент, и пришли к решению, что эти позиции надо отстаивать дальше.

С военной точки зрения – это целесообразно до тех пор, пока украинские силы будут удерживать пути логистического обеспечения боевых действий оборонцев, которые находятся внутри города Бахмут. До недавнего времени было два пути – с Часового Яра и с Константиновки. Однако в районе Часового Яра подорвали мосты, враг продвинулся с северо-востока, чтобы перерезать оба этих пути. Путь находится под огневым воздействием врага, поэтому выполнение задач усложняется.

Реально действующим остается путь с Константиновки через Ивановское. Наши оборонцы отодвинули врага дальше от этого пути.

Однако противник понимает важность для себя Бахмута. Для врага он имеет, прежде всего, политическое значение. Для нас в какой-то мере тоже, но в первую очередь мы оцениваем военную ситуацию.

Думаю, в течение нескольких суток (интервью записывалось 7 марта. – Ред.) будет понятно, насколько нам удается поддерживать логистику и насколько это целесообразно. В самом городе наши отошли на следующий рубеж с востока. Там наши Силы обороны еще могут вести оборонительные действия, если будет соответствующее обеспечение, возможность вывозить наших раненых и так далее.

– Вопрос с Бахмутом может быть решен в течение нескольких суток?

– Да. Думаю, что да. Не больше недели, и станет понятно, у кого какие возможности есть, целесообразность каких действий есть для каждой из сторон – удерживать, отстаивать позиции или предпринимать какие-то другие действия.

– По оценкам ряда аналитиков, вопрос нескольких недель – наступление врага и контрнаступление украинских Сил обороны. Во-первых, по вашему мнению, какими могут быть сроки этого нового этапа войны? Во-вторых, чем он может закончиться?

– Определяющим фактором будет поставка тяжелых вооружений нашими партнерами и союзниками. Массированная поставка ожидается в апреле месяце. Причем, это должно быть не просто вооружение, но уже с подготовленными экипажами украинских военнослужащих.

Тут будут работать два фактора. Первый – проведение нами оборонительной стратегической операции на востоке, задача которой – остановить продвижение противника, уничтожать его живую силу и технику и вынудить перейти к обороне. Для этого нужны силы. Мы видим, как тяжело это дается на примере Бахмута.

Второй – формирование соответствующих резервов на основе вооружений, которые будут поставляться, оценка ситуации и нанесение ударов по слабым местам противника, проведение контрнаступательных действий по деоккупации нашей страны.

– Сегодня уже обсуждается вопрос о том, что будет после освобождения всей территории Украины, включая Крым. Считаете ли вы, что украинским Силам обороны необходимо зайти на определенное расстояние в глубь России, чтобы обезопасить нашу страну от ударов с территории РФ?

– Я считаю, что ближе к этой дате необходимо будет рассматривать не только действия оперативно-тактического уровня, но и стратегического. Нужно оценивать ситуацию, будет в этом целесообразность или нет.

Но необходимо понимать, что Украина вышла на европейский и мировой уровень. Согласно международному законодательству, у нас есть на это соответствующие права. Собственно, это то, что мы делаем сейчас – наносим удары по российским военным объектам на территории РФ.

Будем смотреть, как будет себя вести путинский режим или другой, который придет ему на смену. Посмотрим, в какой ситуации мы будем жить дальше, потому что, скорее всего, нужно будет подписывать соответствующие документы.

Пока мы ведем разговор о прекращении огня. Для того, чтобы установить мир, должна произойти смена путинского режима на адекватный демократический. Конечно же, представить себе такое пока что сложно.

Например, между Российской Федерацией и Японией до сих пор не подписан мирный договор по итогам Второй мировой войны. Была приостановка военных действий в 1945 году, но мира так и нет. Японцы отказываются от подписания в связи с тем, что Советский Союз захватил их территории.

Думаю, весь мир с большой надеждой ожидает нашей победы, потому что она даст возможность многим странам восстановить справедливость в отношениях со страной-агрессором.

– Уточнение. Вы считаете, что Япония получит реальный шанс вернуть Курильские острова, которые в свое время были захвачены Союзом?

– Да. Как и Молдова получит шанс вернуть Приднестровье, как и другие постсоветские страны, у которых Россия в свое время отобрала часть территорий. Например, Финляндия может вернуться к границам 1939 года, и так далее.

Конечно же, очень важно, как эти государства и народы воспользуются этим шансом. Это принципиальный вопрос, потому что это агрессивное государство, Россия, захватила массу земель практически у всех своих соседей.

– Еще одно уточнение. Вы сказали об ударах по военным объектам на территории России. С точки зрения международного прав,а может ли Украина также наносить удары по центрам принятия решений на территории России, например, по Москве?

– Центры принятия решений относятся к военным объектам, поэтому тут вопрос целесообразности таких ударов на конкретный момент. Но не следует забывать, что в России есть ядерное оружие – и что и союзники, и мы сами не хотим ядерной войны, которую они могут развязать. Кроме того, наши союзники опасаются того, что из-за эскалации войны им придется задействовать свои войска. Мы также учитываем этот фактор.