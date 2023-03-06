Новые штурмовые силы ВСУ пошли в контрнаступление и начали оттеснять оккупантов из почти окруженного Бахмута – NYT

После нескольких месяцев борьбы за украинский город Бахмут Донецкой области в последние дни битва достигла апогея. Утром в субботу, 4 марта, Вооруженные силы Украины пошли в контрнаступление. Украинские штурмовые бригады начали оттеснять оккупантов из почти окруженного города.

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Об этом сообщает The New York Times. Защитники нашей страны начали атаки с земли, обстреливая российские позиции артиллерией (чтобы просмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что еще до наступления, ВСУ переместили свои силы, чтобы отбросить российские войска от последней главной магистрали, ведущей в город. Это сохранило как линию снабжения, которая месяцами помогала украинским солдатам сдерживать российское наступление, так и путь отхода, если они решат отступить.

"Я уверен, что Бахмут удержится. У нас достаточно сил, чтобы отбросить врага из этого города, но это зависит от задач, стоящих перед командованием, будь то удержание города или нанесение противнику максимальных потерь", – сказал полковник Евгений Межевикин, командир сводной тактической группы, воюющей в Бахмуте.

СМИ отмечает, что битва за город стала решающим моментом войны для обеих армий.

"Это больше не борьба за Бахмут: это марафонское состязание, чтобы увидеть, какая армия может сломить другую", – сказано в статье NYT.

Как известно, Россия бросила десятки тысяч новых мобилизованных солдат, чтобы захватить город. Украина, в свою очередь, использовала все выученные за год войны тактики, чтобы удержать позиции и нанести оккупантам максимальные потери.

"Мы отражаем от 15 до 20 атак в день. Сегодня все идет более или менее нормально. В среднем мы выпускаем от 80 до 120 снарядов в день. За полтора месяца мы выпустили более 5000 снарядов", – сказал 26-летний защитник Владислав, командир самоходной артиллерийской батареи, расположенной вблизи окраин Бахмута.

По словам Межевикина, на данный момент артиллерийские боеприпасы заканчиваются. И именно с этим связана потеря позиций.

"Нехватка есть. Хотелось бы больше людей, больше машин, больше боеприпасов для уничтожения противника на подступах, и его резервы, чтобы у наших людей было меньше потерь и не было таких напряженных боев", – сказал Межевикин.

Другие украинские командиры заявили, что ЧВК "Вагнер", которая хочет взять Бахмут, пополнила свою численность тысячами осужденных.

"Противник посылал в атаку по 20 человек по шесть-семь раз в день. Представьте: приходят двадцать парней, мы их убиваем. Через пять минут приходят еще 20 парней, мы их убиваем. Через час еще 20", – сказал командир роты Александр, участвовавший в штурме, добавив, что Россия атакует на последнем дыхании.

Как сообщал OBOZREVATEL, владелец российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что ВСУ стягивают в направлении Бахмута несколько группировок, необходимых для деблокады города. Подкрепление перебрасывают в приближенные к нему населенные пункты на Донетчине.

В Генштабе ВСУ говорят, что российская армия не прекращает попыток захватить стратегически важный Бахмут, но в прямом столкновении с воинами Украины несет колоссальные потери.

Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский снова побывал в Бахмуте. По его словам, бои за город достигли наивысшего уровня напряжения. Российские оккупанты бросили туда дополнительные силы ЧВК "Вагнер".

Добавим, что Сырский и Залужный высказались за продолжение оборонной операции и дальнейшее усиление наших позиций в Бахмуте.

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