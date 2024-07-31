Романенко указал на нюанс с 'вторжением' российских 'Шахедов' в Беларусь

Во время дроновой атаки оккупантов в ночь на 31 июля, дроны РФ в который раз залетали на территорию Беларуси. По словам авиационного эксперта Валерия Романенко, в Беларуси вряд ли смогут использовать эту ситуацию как провокацию и обвинить Украину в атаке, поскольку очень легко доказать, что это российские дроны или иранского производства.

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Об этом Романенко заявил в эксклюзивном интервью OBOZ.TALK. В ночь на 31 июля в воздушное пространство Беларуси вошли по меньшей мере пять российских "Шахедов".

"Чем больше залетает в Беларусь, тем лучше для нас. Тем меньше падает на территории Украины. Мы должны, как говорится, поощрять такие случаи. Пусть Беларусь убедится в надежности и в качестве российских дронов на собственной шкуре. Они поддержали агрессию, они союзники", – заявил авиационный эксперт.

По его словам, использовать эту ситуацию, чтобы обвинить Украину, якобы мы отправили дроны на Беларусь вряд ли будет возможно. Ведь нет никакого сходства с украинскими и российскими беспилотниками.

"Мы не можем направлять дроны запущенные из российских пусковых установок. Все. Все вопросы к Путину и соответствующему начальнику генерального штаба, дающему распоряжение на очередной удар.

Более подробные вопросы на более низких уровнях к программистам, которые заносили программу полетов этих дронов. Мы здесь ни при чем. И ни разу вопросов к Украине с белорусской стороны не возникало", – отметил Романенко.

В случае, если российские дроны залетят в Беларусь и что-то поразят, нашей ответственности в этом не будет. Поскольку любая экспертиза на месте падения легко идентифицирует, что это дрон РФ, ведь на нем стоит либо иранский, либо китайский двигатель.

"Это не наши проблемы, если дроны полетели в Беларуси и что-то там поразили. Они четко знают, что это очень легко обнаружить по конструкции, по конструкционным материалам, по двигателю. Нет никакого сходства с украинскими и российскими беспилотниками", – подчеркнул эксперт.

Ранее сообщалось, что в ночь на 31 июля, когда Россия устроила одну из самых массовых в этом году дроновых атак на Украину, в воздушное пространство Беларуси зашло рекордное количество "Шахедов". Один из беспилотников долетел до города Столин в Брестской области.

Тем временем в РФ похвастались "высокоточным" ударом по Украине. Пропагандисты нафантазировали ряд ударов по местам дислокации ВСУ, а также "уничтожение неонацистов" и "иностранных наемников".