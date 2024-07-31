В России похвастались "высокоточным" ударом по Украине, хотя все цели были сбиты: привиделись "иностранные наемники"

В России похвастались серией ударов по Украине, заявив о якобы поражении военных объектов Вооруженных Сил Украины. Пораженные цели померещились россиянам в разных областях Украины, несмотря на то, что все дроны и ракеты, которые запустил враг этой ночью, были уничтожены нашей ПВО.

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О "результатах" атаки сообщило пропагандистское агентство "РИА Новости" со ссылкой на "координатора николаевского подполья" Сергея Лебедева. Список "пораженных" в Украине объектов, по его версии, выглядит так:

– пункт размещения иностранных наемников возле аэропорта Борисполь Киевской области;

– пункт расположения ВСУ в Броварах Киевской области в направлении Ирпеня Киевской области;

– объект в районе военного аэродрома в Миргороде Полтавской области;

– пункты расположения ВСУ возле полигона в Житомирской области;

– склады возле железнодорожной станции в Кременчуге;

– "неонацистские боевики" из "Кракена" в Харьковской области, среди них якобы были иностранцы;

– расположение ВСУ в Светловодске Кировоградской области.

Напомним, ночью 31 июля оккупанты запустили против Украины 89 "Шахедов" и одну управляемую авиационную ракету Х-59. Все воздушные цели обезвредили защитники украинского неба. Это была одна из самых массированных атак ударных БпЛА "Shahed-131/136". Такое же количество ударных дронов враг применял в новогоднюю ночь 1 января 2024 года.

По словам Олещука, оккупанты запускали воздушные цели из районов Ейск, Сеща, Курск, Приморско-Ахтарск.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Командующий ПС ВСУ Николай Олещук показал видео сбития ударных дронов "Shahed" на восточном и южном направлениях. Подбитый украинскими бойцами БПЛА, спиралью спустился на землю, оставляя дымовой след, после чего взорвался.

– Во время российского дронового обстрела Украины, начавшегося вечером 30 июля, "Шахеды" снова пролетели над территорией Беларуси. Армия РБ в связи с этим в районе 23:50 вторника подняла в воздух истребитель с аэродрома "Барановичи".

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