Российская пехота 'просачивается как ржавчина': в ВСУ рассказали о ситуации на Лиманском направлении. Карта

На Лиманском направлении российские войска усиливают давление на украинские позиции, пытаясь проникать между боевыми порядками малыми пехотными группами. Несмотря на динамичную ситуацию, противнику не удается прорвать полосу обороны ВСУ, в частности в зоне ответственности 66-й отдельной механизированной бригады.

Об этом рассказала начальница группы планирования батальона беспилотных систем "Мара" 66 ОМБр имени князя Мстислава Храброго Елена Розвадовская в эфире "Суспільне.Студія" . Российские военные применяют тактику постепенного "просачивания".

Они двигаются по одному или по двое, используя окопы и лесополосы. Основная цель таких действий – выявить украинские позиции и точки поражения.

Армия РФ не жалеет личного состава и использует пехоту как "живой щит": после потерь среди мобилизованных или бывших заключенных противник пытается определить огневые средства ВСУ и нанести по ним удары всем имеющимся вооружением – от устаревших советских ракет до новых образцов техники.

Украинские военные, со своей стороны, активно применяют FPV-дроны на оптоволокне, ударные БпЛА типа "крыло" с дальностью поражения до 40 километров, а также ежедневно проводят дистанционное минирование вероятных направлений выдвижения штурмовых групп РФ. По данным аналитического ресурса DeepState, врагу не удается преодолеть полосу обороны бригады.

В то же время, как отметила Розвадовская, россиянам частично помогают погодные условия и работа мощных средств радиоэлектронной борьбы, из-за чего активность украинских дронов иногда снижается. Основной задачей батальона остается удержание контроля над небом, чтобы облегчить работу украинской пехоты на переднем крае.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на Донбассе очередная группа российских захватчиков попыталась пройти вперед в направлении Лимана. Однако в полосе ответственности Третьего армейского корпуса их заметили и сразу атаковали воины 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Как следствие – прорыв был сорван, группа – обезврежена, а три российских захватчика взяты в плен.

