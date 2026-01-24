Роспропаганда распространила фейк о том, что Украина "сорвала мирное соглашение" в августе-2025

Российская пропаганда забросила в информационное пространство очередной фейк. Сетью начали распространяться сообщения о том, что якобы война могла закончиться еще в августе, если бы Киев согласился отдать РФ весь Донбасс.

Об этом якобы написало Reuters – однако издание подобных утверждений не распространяло, на самом деле в публикации говорилось о "хотелках" Кремля, которые сейчас Москва прикрывает вымышленной ею же формулировкой "формула Анкориджа". Подробности сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО.

Что придумали пропагандисты

В инфопространстве, в том числе и в Telegram-каналах, позиционирующих себя как украинские, начал распространяться выгодный Кремлю манипулятивный нарратив. Со ссылкой на агентство Reuters утверждается, что война в Украине якобы могла завершиться еще в августе — на условиях передачи России неоккупированной части Донбасса и "заморозки" линии фронта в других областях, где идут бои. Киев же, как отмечается в сообщениях, распространяющих нарратив, отказался от такого "щедрого" предложения.

Однако в первоисточнике, на который ссылаются авторы сообщений, ничего подобного нет.

"В материалах Reuters нет никаких заявлений о том, что война могла быть завершена или что Украина якобы отказалась от "мирного варианта". Агентство лишь со ссылкой на кремлевский источник описывает, как российская сторона трактует так называемую "формулу Анкориджа", о которой Путин и Трамп якобы говорили ранее", – отметили в ЦПД.

В Центре также указали на сознательную подмену текста с целью манипуляции общественным мнением.

"Из описания российских желаний делается вывод, якобы "мир был возможен", но его сорвала Украина. Именно такого утверждения нет и не было в Reuters. Распространение этого нарратива опасно, поскольку формирует ложное впечатление, будто война продолжается из-за позиции Украины, а не из-за агрессивных и неприемлемых требований России. Это созвучно российской пропаганде, которая системно пытается переложить ответственность за войну с РФ на Украину", – резюмировали в ЦПД.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия распространяет фейки о "неизбежном разрыве" партнерских отношений между разведками Украины и США. Пропагандисты взялись дискредитировать дискредитирует деятельность украинской разведки и спецслужб по взаимодействию с международными партнерами.

Роспропаганда распространила фейк о том, что Украина якобы передавала США "искаженную информацию", которую впоследствии использовала РФ.

