Роспропагандисты впервые показали завод, на котором собирают 'Шахеды'. Фото и видео

Роспропагандист Владимир Соловьев показал фото и видео с российского завода по производству ударных беспилотников "Герань". В кадр попали десятки готовых дронов и рабочие места.

Пропагандист назвал это "оранжереей Сергея Шойгу". Беспилотники, сеющие в Украине смерть, он считает "волшебными, изысканными и красивыми цветами".

Хотя на видео и на фото белые беспилотники, их перекрашивают в черный цвет.

Это первая подобная публикация, позволяющая оценить масштабы производства и возможности. Однако военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко не советует поддаваться панике, а трезво оценить увиденное.

Предоставленный материал не отвечает на вопрос о темпах сбора готовой продукции, которая зависит от поставок иностранных запчастей. "Ведь если бы их производство удовлетворяло потребности ежемесячного террора Украины, то зачем тогда Ил-76 ВВС Ирана продолжают летать в Москву?" – спрашивает эксперт.

К тому же, как уже сообщал OBOZ.UA, украинские производители дронов планируют до конца года увеличить объем производства до 2 миллионов единиц. На данный момент они способны производить ежемесячно до 150 тысяч дронов.