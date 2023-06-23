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Роспропагандисты выдали подбитую советскую машину разграждения за немецкий РСЗО MARS II. Фото

Анастасия Ковалева
War
1 минута
90
Роспропагандисты выдали подбитую советскую машину разграждения за немецкий РСЗО MARS II. Фото

Вооруженные силы Украины успешно подбили советскую машину разграждения ИМР-2, которая принадлежит армии РФ. Россияне же заявили, что на кадрах изображен немецкий РСЗО MARS II, который они якобы уничтожили.

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Об этом стало известно из росСМИ. ИМР-2 был ликвидирован рядом с населенным пунктом Малая Токмачка, Запорожской области.

По данным источников, российская машина разграждения была подбита 10 июня.

Российские пропагандисты распространяют кадры в сети, на котором видно, что их войска якобы смогли подбить немецкий РСЗО MARS II. Но это неправда.ъ

Роспропагандисты выдали подбитую советскую машину разграждения за немецкий РСЗО MARS II. Фото
Роспропагандисты выдали подбитую советскую машину разграждения за немецкий РСЗО MARS II. Фото
Роспропагандисты выдали подбитую советскую машину разграждения за немецкий РСЗО MARS II. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, в российском минобороны отрапортовали об "уничтожении 8 танков Leopard", а также "другой западной бронетехники". Российские оккупанты даже похвастались видео с "уничтожением немецких танков". Его активно распространяли пропагандисты РФ. Однако вместо танков военные преступники из РФ уничтожили сельскохозяйственные комбайны, работавшие в поле, это заметили даже паблики, особо рьяно поддерживающие российскую агрессию против Украины.

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