Роспропагандисты выдали подбитую советскую машину разграждения за немецкий РСЗО MARS II. Фото

Вооруженные силы Украины успешно подбили советскую машину разграждения ИМР-2, которая принадлежит армии РФ. Россияне же заявили, что на кадрах изображен немецкий РСЗО MARS II, который они якобы уничтожили.

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Об этом стало известно из росСМИ. ИМР-2 был ликвидирован рядом с населенным пунктом Малая Токмачка, Запорожской области.

По данным источников, российская машина разграждения была подбита 10 июня.

Российские пропагандисты распространяют кадры в сети, на котором видно, что их войска якобы смогли подбить немецкий РСЗО MARS II. Но это неправда.ъ

Как сообщал OBOZREVATEL, в российском минобороны отрапортовали об "уничтожении 8 танков Leopard", а также "другой западной бронетехники". Российские оккупанты даже похвастались видео с "уничтожением немецких танков". Его активно распространяли пропагандисты РФ. Однако вместо танков военные преступники из РФ уничтожили сельскохозяйственные комбайны, работавшие в поле, это заметили даже паблики, особо рьяно поддерживающие российскую агрессию против Украины.