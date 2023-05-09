"России нужно что-то продавать своему обществу": Зеленский объяснил, почему Кремль усилил удары по Украине
Россия активизировала удары по Украине, потому что не имеет успехов на поле боя. Между тем основная масса российского населения радуется ракетам, летящим на украинские города, и смертям украинцев.
Следовательно, Кремль запускает по Украине ракеты и дроны-камикадзе, чтобы "продать" это своему населению как "победу" к 9 мая. Об этом в ходе совместной пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен 9 мая заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что после интенсивных массовых ракетных ударов по Украине осенью и зимой, Россия несколько снизила количество атак, однако не прекращала их.
В преддверии же 9 мая, которое является главным пропагандистским праздником государства-агрессора, количество атак снова возросло. Причина проста: Россия не имеет успехов на поле боя, поэтому не может "потешить" россиян иными "победами".
"Сейчас мы отслеживаем соответствующее увеличение (массированных атак. – Ред.). По моему личному мнению, нужно Российской Федерации, военно-политическому руководству, как говорится, что-то "продавать" своему обществу. Потому что побед никаких нет, а прожорливое общество там есть, мы видим, как они поддерживают те или иные радикальные действия, радуются смертям украинцев", – отметил Зеленский.
Он подчеркнул: военно-политическое руководство РФ бросало насмерть десятки тысяч своих военных, чтобы российский диктатор Владимир Путин мог 9 мая объявить о захвате Бахмута в Донецкой области. Однако сделать такой "подарок" диктатору оккупанты так и не смогли.
"Бахмут "продать" не получилось, потому что не получилось захватить. Это последняя у них такая действительно важная операция – до 9 мая успеть это сделать. И хотя, к сожалению, не существует там уже города, он разрушен абсолютно, тем не менее, Россия так "любит" Донбасс, что там никогда не была, тем не менее, они могут информационно подавать это как победу: захват или разрушение того или иного города. Захватить им не удалось – перед 9 числом нужно показать, что они что-то снова разрушили. Но 9-го у них не получилось", – отметил Зеленский.
Напомним, в ночь на 9 мая Россия устроила атаку на Украину. Украинская ПВО сбила ракеты над Киевом, Днепром и Черкасщиной. В общей сложности российские войска под утро запустили по Украине 25 крылатых ракет, 23 сбили украинские воины.
Последние дни до 9 мая атаки ракетами и дронами-камикадзе происходили практически каждую ночь.
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