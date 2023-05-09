Россия 9 мая устроила новую атаку на Украину: на Киевщине сработала ПВО

Государство-террорист Россия 9 мая устроила очередную с начала месяца воздушную атаку по Украине, запустив в сторону регионов ракеты. Около пяти утра первые взрывы прогремели на Киевщине – сработала противовоздушная оборона.

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Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации. Масштабная тревога по всей стране была объявлена с 04:00 вторника, на юге и востоке полчаса раньше.

"Киевщина. Внимание! Ракетная угроза! Силы ПВО работают по целям. Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", – отметили в ведомстве.

Граждан попросили соблюдать информационную тишину – не фиксировать и не выкладывать в сеть работу наших защитников. С таким же призывом обратились к жителям и столичные власти.

"В окрестностях Киева работает ПВО! Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!" – говорится в сообщении.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 8 мая Россия атаковала украинскую столицу 35 дронами-камикадзе Shahed иранского производства. Они летели из Брянской области страны-агрессора. Силы ПВО Украины сбили все вражеские ударные БПЛА. В то же время их обломки повредили дом, газовую трубу и резервуар с топливом, а также привели к пострадавшим.

Кроме того, РФ осуществила восемь пусков ракетами Х-22 по Одесщине – удары пришлись на один из составов логистической инфраструктуры на территории Одесского района, а также Черноморское побережье. На складе вспыхнул сильный пожар, погибли и пострадали люди.

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