На Днепропетровщине силы ПВО сбили 8 вражеских ракет, обломки упали на дом: ранена женщина

В ночь на 9 мая российские оккупационные войска атаковали ракетами Днепропетровщину. Все 8 воздушных целей были сбиты украинскими силами ПВО, однако обломки упали на четырехэтажку в Днепре.

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В результате происшествия 32-летняя женщина получила ранения. На данный момент она находится в больнице, сообщил в Telegram руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, в доме в результате падения обломков повреждена крыша и перекрытие нескольких квартир, а на третьем этаже обнаружена боевая часть ракеты. Пока работали взрывотехники, несколько десятков жителей были эвакуированы. Опасные обломки были вывезены специалистами, их уничтожат.

Также чиновник добавил, что минувшей ночью оккупанты также били из тяжелой артиллерии по Никополю и Марганецкой громаде. В результате преступных действий российской армии уничтожен один частный дом, еще 4 – повреждены. Также побиты хозяйственное сооружение и линии электропередачи. К счастью, люди не пострадали.

Напомним: всего в ночь на 9 мая Россия запустила по Украине 25 крылатых ракет, из которых 23 сбили украинские силы ПВО. Во время масштабной воздушной тревоги 15 вражеских целей было сбито над Киевом. Российские военные преступники из самолетов стратегической авиации запускали "Калибры" и Х-101/Х-555.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– после ночных обстрелов в одном из районов Киевской области обнаружена воронка диаметром 8 метров. Глубина ее составляет более 2,5 метра;

– также в Киевской области обломками российской ракеты поврежден частный дом. Жителей региона призвали не игнорировать сообщения о воздушной тревоге.

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