В Киевской области обнаружили 8-метровую воронку, которая возникла в результате вражеских обстрелов. Фото

В одном из районов Киевской области обнаружена воронка диаметром 8 метров, образовавшаяся в результате российских обстрелов. Глубина ее составляет более 2,5 метров.

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Об этом в своем Telegram сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов. По его словам, пострадавших и разрушений вокруг, к счастью, нет.

По словам генерала, на месте сейчас работают правоохранители. Он призвал местных жителей во время воздушной опасности проходить в укрытие.

Напомним: 9 мая РФ устроила очередную с начала месяца воздушную атаку по Украине, запустив ракеты из самолетов. Около пяти утра первые взрывы прогремели на Киевщине – сработала ПВО, в общем было сбито примерно 15 вражеских целей.

Около 05:20 в столице раздался очень мощный взрыв. Многие жители в это время прятались в метро, работавшем как укрытие.

В результате падения их обломков возникло возгорание во дворе дома в Голосеевском районе Киева, о пострадавших информации нет. Самый мощный жители услышали примерно в 05:20. Некоторые указывали на сильную взрывную волну, от которой затряслись окна в квартирах, кое-где сработали "сигналки" авто.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 8 мая российские оккупационные войска атаковали Павлоградский район Днепропетровщины – в Межирицкой общине прогремело два взрыва. На местах прилетов работали спасатели, последствия обстрелов устанавливаются;

– также вечером 8 мая Россия ударила ракетами С-300 по Харьковской области. В регионе прогремели мощные взрывы во время воздушной тревоги, зафиксировано не менее шести прилетов.

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