Россия обстреляла Днепропетровщину: есть подозрение на 'Искандеры'

В понедельник, 8 мая, российские оккупационные войска атаковали Днепропетровскую область. Под обстрелом оказался Павлоградский район – в Межирицкой общине прогремело два взрыва.

Видео дня

Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. В какое время это произошло, он не уточнил.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. На местах прилетов работали спасатели, последствия обстрелов устанавливаются.

"Всем тихой ночью. Выстоим и победим!" – добавил Лысак.

Отмечается, что россияне могли ударить по Днепропетровщине ракетами "Искандер". Это целое семейство российских баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов класса "земля-земля". В первый раз "Искандер" был представлен в августе 1999 года.

Максимальная дальность поражения цели баллистическими ракетами из ОТРК "Искандер-М", по официальным данным, не менее 500 км.

Отметим, что позже вечером того дня Россия снова атаковала Днепропетровщину ракетами. В регионе прогремели взрывы, местные власти сообщали о работе ПВО.

"Пока из соображений безопасности не могу обнародовать никакую информацию! Ситуацию контролируем. Все на местах. Работаем", – написал глава ОВА.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Утром 1 мая войска РФ совершили массированную ракетную атаку на Украину, используя крылатые ракеты. ПВО обезвредило 15 из 18 вражеских целей.

– Под удар попал Павлоград на Днепропетровщине. Ранее было известно о 34 пострадавших. Повреждены промышленное предприятие, десятки жилых домов, 6 школ и садов, а также 5 магазинов.

– Впоследствии стало известно, что было повреждено более 100 домов: 80 частных и еще 24 многоэтажки. Пострадали и другие строения и инфраструктура.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!