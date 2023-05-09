Россия запустила по Украине 25 крылатых ракет, 23 сбили силы ПВО

Защитники неба Украины обезвредили еще 23 российских крылатых ракет, которыми страна-агрессор пыталась атаковать наши города в ночь на 9 мая и утром вторника. Во время масштабной воздушной тревоги 15 вражеский целей было сбито над Киевом.

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Российские военные преступники из самолетов стратегической авиации запускали "Калибры" и Х-101/Х-555. Об успешной работе ПВО сообщало командование Воздушных сил ВСУ.

"В ночь на "сакральное" 9 мая раш*сты нанесли удар по территории Украины крылатыми ракетами морского и воздушного базирования. Около 22:00 понедельника, 8 мая, из носителей в Черном мор и враг выпустил восемь ракет "Калибр", которые направил на восточные регионы страны", – говорится в сообщении.

Там отметили, что все восемь российских "Калибров" были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Воздушного командования "Восток".

Уже ближе к 04:00 вторника, 9 мая, российские террористы совершили пуски 17 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации – четырех Ту-95мс (район Каспия).

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушного командования "Центр" было уничтожено 14 крылатых ракет, в то же время еще одна – в зоне ответственности Воздушного командования "Юг". Так, в общем утром защитники уничтожили 15 ракет Х-101/Х-555.

"Всего за две волны обстрела Украины в ночь на 9 мая 2023 года российские оккупанты осуществили пуски 25 крылатых ракет "Калибр и Х-101/Х-555. 23 из них уничтожены противовоздушной обороной ВС ВСУ во взаимодействии с составляющими Сил обороны Украины. Держим небо! Вместе – к победе!" – отметили в командовании Воздушными силами.

Напомним: во время атаки России по Украине утром 9 мая в воздушном пространстве Киева защитники сбили полтора десятка вражеских ракет. В результате падения их обломков возникло возгорание во дворе дома в Голосеевском районе, к счастью, никто не пострадал.

В сети появились фото обломков сбитых над Киевом российских ракет. В одном из районов столицы обнаружили восьмиметровую воронку в результате вражеских обстрелов.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники неба отбили воздушную атаку РФ, которую и устроила по Украине в ночь с 7 на 8 мая. Силы противовоздушной обороны уничтожили все 35 дронов-камикадзе типа Shahed-131/136 иранского производства в воздушном пространстве Киева.

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