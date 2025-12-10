России нужно компенсировать потери: в ISW оценили, решится ли Путин на масштабную мобилизацию

Способность России продолжать войну бесконечно существует только в фантазиях российского диктатора Владимира Путина. Уже сейчас РФ сталкивается с рядом проблем, связанных с материальными, человеческими ресурсами и с экономикой – и со временем они будут только расти.

На фоне сокращения набора контрактников несмотря на высокие выплаты Кремль, вероятно, будет вынужден компенсировать потери личного состава путем мобилизации резервистов, Москва уже готовится к такому сценарию. Подробности раскрыли в Институте изучения войны (ISW).

Ресурсы РФ не безграничны

Российский диктатор прилагает немалые усилия, чтобы убедить мир в том, что российские ресурсы являются безграничными. Однако это далеко не так.

"Путин сейчас, похоже, сталкивается со сложными моментами принятия решений по стратегической поддержке генерирования российских вооруженных сил", – считают аналитики.

Еще в феврале 2025 года в ISW оценивали, что Россия, вероятно, столкнется с рядом проблем, связанных с материальными, человеческими ресурсами и экономикой, в течение следующих 12-18 месяцев, ведь расходы на войну со временем будут только расти.

И сейчас фиксируются признаки того, что февральский прогноз ISW начал сбываться. Ведь основная система пополнения оккупационной армии – привлечение контрактников с помощью значительных финансовых стимулов – позволяет набирать все меньше "добровольцев" и бьет по истощенной российской экономике. Поэтому аналитики и ранее заявляли, что на определенном этапе Москва вынуждена будет прибегнуть к обязательной мобилизации резерва.

Подготовка к ней, похоже, уже началась. Российский диктатор 8 декабря подписал указ, разрешающий обязательный призыв неопределенного количества российских резервистов, которые пройдут обязательные "военные сборы" в Вооруженных силах России, Национальной гвардии (Росгвардии), Федеральной службе безопасности (ФСБ), военно-спасательных подразделениях Министерства чрезвычайных ситуаций и других российских госорганах безопасности.

Путин поручил российскому правительству призвать резервистов и организовать сборы в 2026 году. При этом обнародованный указ содержит два засекреченных пункта, всего их в документе четыре.

Проведение военных сборов в РФ означает, что резервистов собирают на полигоне или в штабе подразделения для подготовки к военным учениям или службы в российских вооруженных силах. Законодательство России предусматривает, что глава государства может назначать военные сборы с учебной целью или для проверки боевой и мобилизационной готовности; что сборы могут длиться не более двух месяцев; и что общая продолжительность участия мобилизованного лица в военных сборах не может превышать 12 месяцев.

Также указ Путина от 8 декабря, вероятно, позволит Кремлю тайно мобилизовать членов своего стратегического неактивного резерва.

"Россия имеет два типа резерва. РФ сохраняет "резерв мобилизации человеческих ресурсов" повышенной готовности – активный резерв граждан России, которые подписывают контракт с министерством обороны России на добровольной основе о службе в резерве, оставаясь гражданскими лицами, кроме случаев призыва. Россия также имеет неактивный резерв (также известный как ресурс мобилизации человеческих ресурсов или "запас" на русском языке), который включает российских мужчин в возрасте от 65 до 70 лет, которые не являются активно связанными с Вооруженными силами России", – объяснили аналитики.

Они напомнили, что в октябре этого года ISW предупреждал, что Кремль готовится к проведению частичной мобилизации без официального объявления войны или официального объявления о проведении частичного обязательного призыва.

"Путин впервые подписал закон 4 ноября, который позволил Кремлю привлекать резервистов из "активного резерва" для "защиты объектов критической инфраструктуры" в России и на оккупированной части Украины, а российские чиновники и государственные СМИ убеждали, что Кремль не будет направлять их на фронт в Украине.

Интересно, что путинский указ от 8 декабря не накладывает никаких ограничений на использование неактивных резервистов в боевых операциях, однако позволяет Кремлю привлекать и определять использование неактивных резервистов во время или после военных сборов.

В частности, Кремль создает систему, которая могла бы поддерживать некоторые ограниченные обязательные призывы резервистов, не прерывая полугодовых циклов призыва в России.

"Указ от 8 декабря является результатом недавних активизированных усилий Кремля по смягчению ограничений административной способности России, которые затрудняют ее способность быстро мобилизовать резервистов в течение полугодовых циклов призыва", – отметили аналитики.

Они добавили, что 4 ноября Путин подписал еще один закон, который позволяет проводить административные процессы военного призыва в России в течение всего года, а не только весной и осенью, как было раньше.

Кремль также упрощает правила призыва, что, вероятно, снизит количество административного и медицинского персонала, необходимого для поддержания полугодовых циклов призыва. В частности, Москва отложила цикл призыва осенью 2022 года после объявления частичной мобилизации в конце сентября 2022 года, поскольку ей не хватало необходимого административного и медицинского персонала для одновременного проведения двух обязательных призывов, а частичная мобилизация в сентябре 2022 года привела к массовой общественной реакции.

В ISW отметили, что указ Путина от 8 декабря знаменует собой заметное отклонение от "общественного договора" Кремля с российским населением, заключенного через кампанию по набору добровольцев, с помощью которой Кремль стремился избежать крайне непопулярных обязательных резервных призывов.

Постоянное "удорожание" системы использования высоких финансовых стимулов для набора личного состава вместе с ростом потребности в человеческих ресурсах для поддержки российского наступления, что приводит к значительному истощению российской оккупационной армии, по мнению аналитиков, вероятно, заставили Кремль пересмотреть существующий общественный договор об обязательной военной службе в Украине.

Обязательные призывы резервистов могут позволить Кремлю с меньшими затратами генерировать силы и демобилизовать военнослужащих, мобилизованных в 2022 году, но, вероятно, будут создавать большие политические риски для Кремля.

Учитывая то, что в 2026 году поток "добровольцев" иссякнет практически полностью, Москва, скорее всего, будет набирать резервистов на постоянной основе вместо объявления новой масштабной мобилизации.

"Постоянные усилия Кремля преуменьшить или исказить истинные намерения этих изменений в кадровой системе свидетельствуют о том, что Кремль вряд ли сейчас проведет всеобщую мобилизацию неактивных резервистов или повторит частичную мобилизацию 2022 года – из-за высоких политических рисков, связанных с такими обязательными резервными призывами. ISW продолжает оценивать, что Запад и Украина могут использовать постепенное усиление экономических, демографических и военных проблем России, чтобы заставить Путина решать сложные вопросы внутри РФ быстрее, чем ему хотелось бы", – говорится в материале.

В ISW отмечают, что весомую роль в этом могут сыграть США – если используют рычаги влияния против России и заставить Путина сесть за стол переговоров и предложить уступки для прекращения войны в Украине.

"Примечательно, что Кремль до сих пор не предложил никаких уступок по войне в Украине и публично не сигнализировал о согласии ни с одним из недавно предложенных Соединенными Штатами соглашений о прекращении огня или мирных планов", – резюмировали в ISW.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что, по оценкам ISW, Россия хочет достичь начальных целей в войне против Украины путем переговоров. В частности, так Кремль надеется избежать многолетних кровавых боев за контроль над еще не захваченной оккупантами частью Донетчины, которые Россия вполне может не выдержать.

