Российская армия сейчас на 15% больше, чем тогда, когда она вторглась в Украину в 2022 году, – генерал США

Несмотря на все потери во время войны, российская армия сейчас на 15% больше, чем тогда, когда она вторглась в Украину. Это свидетельствует о том, что РФ на пути к тому, чтобы иметь самую большую армию на континенте.

Об этом заявил генерал армии США и Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, Кристофер Каволи, во время слушаний в Комитете Палаты представителей по вопросам вооруженных сил, пишет Business Insider. Он подчеркнул, что вооруженные силы России выросли, а не сократились во время войны в Украине.

"Армия фактически сейчас больше на 15 процентов чем она была, когда она вторглась в Украину", – сказал генерал.

Он отметил, что рост численности связан с тем, что Россия повысила призывной возраст с 27 до 30 лет.

"За прошлый год Россия увеличила численность своих войск на передовой с 360 000 до 470 000", – рассказал Каволи.

По словам Каволи, это означает, что в ближайшие годы Россия сможет увеличить количество призывников на 2 миллиона.

"В целом Россия на пути к командованию крупнейшей армией на континенте. Независимо от результата войны в Украине, Россия будет больше, смертоноснее и злее на Запад, чем во время вторжения", – добавил он.

Замечания об усилении русской армии были высказаны в контексте сокращения поддержки войны в Украине со стороны США. Республиканская партия несколько раз препятствовала попыткам администрации Байдена посылать помощь Украине. В то же время, президент Украины Владимир Зеленский заявил в воскресенье, что без дополнительной поддержки со стороны США Украина "проигрывает войну".

Ранее сообщалось, что российский ракетный террор заставляет Украину перераспределить и без того скудные средства противовоздушной обороны. В случае продолжения массированных обстрелов Украине, вероятнее всего, не хватит запасов ракет ПВО, необходимых для защиты городов и критически важной инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA, чтобы закрыть небо над Украиной полностью, хватит 25 систем противовоздушной обороны Patriot, по шесть-восемь батарей в каждом регионе, заявил президент Владимир Зеленский. По его словам, партнеры Украины об этом знают.

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