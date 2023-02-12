Блог | Костянтин Машовець: Российская армия устроила сезонное самоубийство под Угледаром

Я так понимаю, что россиянам очень хочется переименовать Угледар в Чернобаевку. Судя по всему, они просто жить без этого топонима не могут, причем буквально.

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Я не знаю, кто там командует российской группировкой на угледарском направлении, но делает он то, как-то "по-дебильному".

Далее текст на языке оригинала.

Чергову автоколону росіян в с. Микільске, з боку якого вони продовжують намагатися прорватися у Вугледар, з боєприпасами та особовим складом українська арта рознесла на друзки. Десь 12-13 ватажівок було розбито та спалено вщент, ще пара одиниць ББМ додатково, як-то кажуть, "згоріла по місцю". Кількість задвухсотенних тушок - уточнюється.

Вони якось дуже "затейливо" граються із смерттю в "орлянку", розїжаючи в зоні ефективної дії артилерії та навіть інших засобів ураження ЗСУ у скупчених, добре помітних здалеку колонах. Я розумію, що наказ є наказ, але це вже, навіть, не руська рулетка, це якесь сезонне самогубство лемінгів.