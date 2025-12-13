Россия атаковала Украину десятками ракет и сотнями дронов: обезврежены 430 целей, под ударом – энергетика

В ночь на 13 декабря Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 495 средств воздушного нападения: 30 ракет и почти 500 дронов различных типов. Силы ПВО обезвредили 430 целей, в том числе 13 крылатых "Калибров" и "Искандеров".

Зафиксировано попадание вражеских беспилотников на ряде локаций: основным направлением удара стала Одесская область, бил враг прежде всего по критической инфраструктуре. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

Новую кампанию воздушного террора россияне начали около 18:00 накануне, 12 декабря.

На этот раз комбинированная атака врага была направлена на объекты критической инфраструктуры, прежде всего – в Одесской области. Россияне задействовали ударные БпЛА, ракеты воздушного, морского и наземного базирования.

В общем радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 495-ти средств воздушного нападения – 30 ракет различных типов и 465 БПЛА различных типов. Среди них:

465 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) с направлений российских Курска, Орла, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарска, а также с Чауды и Гвардейского во временно оккупированном Крыму (среди них – около 270 "Шахедов" );

типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) с направлений российских Курска, Орла, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарска, а также с Чауды и Гвардейского во временно оккупированном Крыму (среди них – ); 4 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" (районы пусков – Тульская, Тамбовская области);

(районы пусков – Тульская, Тамбовская области); 5 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (район пусков - ВОТ АР Крым);

(район пусков - ВОТ АР Крым); 5 крылатых ракет Искандер-К (район пуска – Курская область);

(район пуска – Курская область); 16 крылатых ракет Калибр (районы пусков – акватории Черного и Каспийского морей).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 12.00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 430 воздушных целей:

417 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотников других типов);

типа Shahed, Гербера (беспилотников других типов); 4 крылатые ракеты Искандер-К ;

крылатые ракеты ; 9 крылатых ракет Калибр.

Зафиксировано попадание 8 ракет и 33 ударных БпЛА на 18-ти локациях, падение сбитых(обломки) – на 3 локациях. Кроме того, шесть ракет не достигли целей (места падения уточняются).

Последствия российской атаки

Среди ночи российские дроны атаковали Днепр.

"Пожар возник в здании, которое не эксплуатируется. Есть уничтоженная и поврежденная машины. Обошлось без пострадавших", – рассказал глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко.

Пострадала от российских ударов и область.

Так, в Никопольском районе в результате российских ударов ранены мужчины 43 и 67 лет. Старший пострадавший получил множественные осколочные ранения и термические ожоги. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.

"Били россияне по району из артиллерии и FPV-дронами. Повредили 2 машины, одна из которых горела. Зацепили и линию электропередач. В общем громко было в райцентре, Марганецкой, Мировской и Покровской громадах", – добавил Гайваненко.

По его словам, в течение ночи над Днепропетровщиной силы ПВО сбили семь вражеских дронов, утром – еще столько же, поэтому в целом над регионом обезврежено 14 БпЛА.

В Черкасской области также раздавались взрывы, работали силы ПВО. По состоянию на 08:20 над регионом был обезврежен 31 вражеский дрон.

"В Золотоношском районе обломками дрона повреждены окна в трех жилых домах. Работает специальная комиссия. Восстановительные работы будут проведены силами громады. В Черкасском районе в результате падения БпЛА поврежден объект инфраструктуры... Обследование территории продолжается", – отметил начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец.

К серьезным последствиям привели вражеские удары ночью и утром по Одессе и области.

Ключевой целью вражеской атаки на этот раз было погружение области в темноту. В большей части Одессы также исчезло тепло и вода в квартирах людей.

"Враг очень сильно повредил энергетическую инфраструктуру Одесской области", – писал один из мониторинговых каналов.

В частности, нацелились россияне на подстанции: их, по данным местных СМИ, оккупанты атаковали сразу несколько. На местах прилетов вспыхнули пожары.

"В течение ночи есть повреждения объектов гражданского назначения, энергетической и промышленной инфраструктуры. В результате ударов возникли возгорания, повреждены административные здания и объекты энергетики. Спасатели работают над ликвидацией последствий. В отдельных районах области наблюдаются перебои с электроснабжением", – заявил около 9 часов утра начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

В ГСЧС добавили: пожарные в области всю ночь ликвидировали пожары, которые возникли в результате попаданий.

"Несмотря на постоянные воздушные тревоги спасатели укротили масштабное возгорание гражданского судна. Также произошло возгорание на объектах энергетической инфраструктуры, складских помещений с текстильной продукцией. Повреждены жилые дома, админздание, гражданские и пожарное авто", – говорится в сообщении.

По данным вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы, били захватчики по Одесскому морскому порту: возник пожар в зернохранилищах . Порт враг атаковал второй раз за сутки.

Для ликвидации последствий вражеских обстрелов привлечены более 100 пожарных ГСЧС.

Пострадали по меньшей мере четыре человека. Информация о погибших не поступала.

Последнюю атаку в Одесской области уже успели назвать если не самой массированной, то точно одной из крупнейших.

"Массированно, волнами применял ударные БПЛА, крылатые ракеты наземного и морского базирования, баллистические и впервые аэробаллистические ракеты по Одессе", – описали атаку в еще одном мониторинговом канале.

Мониторы добавили, что обстрел был затяжным и изнурительным, враг рассчитывал вывести из строя энергетику целой области.

О взрывах в Николаеве сообщил городской голова Александр Сенкевич. Как и в Одесской области, на Николаевщине россияне били по энергообъектам.

"Ночью и под утро враг атаковал критическую и промышленную инфраструктуру в области. Сейчас без электроснабжения находятся населенные пункты Баштанского и Николаевского районов. Ведутся работы по восстановлению", – рассказал утром начальник Николаевской ОDА Виталий Ким.

Обесточена критическая инфраструктура (ее сейчас переводят на генераторы) и электротранспорт (его заменили маршрутки и автобусы с автономным ходом).

В 09:37 Ким добавил, что в результате атаки есть пострадавшие в Николаеве: их по меньшей мере пятеро.

"Одна из самых массовых атак по Николаеву и области за последнее время. По информации ОВА, есть повреждения критической и промышленной инфраструктуры. Также враг атаковал и частный сектор в Николаеве", – написал Сенкевич.

Терроризировали россияне и Херсонскую область. Там враг также бил по энергетике.

"В результате массированных российских ударов по Украине обесточена часть Херсонской области, в том числе — город Херсон", – рассказал начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Только в облцентре, добавил Кулеба, без света остались по меньшей мере 140 тыс. человек.

По данным начальника Херсонской ГВА Ярослава Шанько, из-за отсутствия электроэнергии в городе перебои с централизованным водоснабжением. Также на маршруты не вышли троллейбусы.

"Сейчас специалисты изучают объем повреждений объектов энергетики и проводят аварийно-восстановительные работы. Пункты несокрушимости переведены на усиленный режим работы. Там можно согреться, зарядить гаджеты и получить необходимую помощь. Прошу с пониманием отнестись к ситуации", – отметил он.

Тяжелой была ночь также для жителей Кировоградщины.

"Враг совершил очередную массированную атаку ракетами и ударными дронами. Основной целью снова стала энергетическая инфраструктура области. Без света сейчас 19 населенных пунктов. Все профильные службы оперативно привлечены к ликвидации последствий вражеского удара", – заявил в 09:20 начальник Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

На Черниговщине оккупанты били по Прилукам.

"Герани" попали по энергообъектам в Прилуках. Пожар на месте прилета ликвидировали пожарные. Ситуация с энергоснабжением остается сложной. До утра удалось оживить некоторых абонентов, впрочем, ряд населенных пунктов до сих пор без света. Спасибо энергетикам, которые работают буквально круглосуточно, чтобы вернуть свет в дома", – написал начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на субботу, 13 декабря, Россия атаковала Украину "Калибрами", "Кинжалами" и баллистикой. Нацелился враг прежде всего на Одесскую, Николаевскую и Херсонскую области. Обесточены областные центры в этих регионах.

