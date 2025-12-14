Россия атаковала Украину баллистикой и 138 ударными БпЛА: защитники неба обезвредили 110 дронов

В ночь на 14 декабря Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 139 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 110 целей.

Зафиксировано попадание вражеских беспилотников на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

Запускать средства поражения по украинским городам и селам россияне начали около 19:00 13 декабря.

В течение ночи враг атаковал баллистической ракетой "Искандер-М" (запущена из Ростовской области РФ) и 138 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов с направлений, которые летели из российских Орла, Курска, Миллерово, Приморско-Ахтарска и Шаталово, а также из Гвардейского во временно оккупированном Крыму.

В частности, россияне использовали для ударов около 85 "Шахедов".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 110 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание ракеты и 10 ударных БпЛА на 6 локациях.

По состоянию на 9 часов утра в воскресенье атака продолжалась: в воздухе оставались 18 российских дронов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что накануне Россия устроила комбинированную атаку на Украину.

Основной удар, по данным Воздушных сил, пришелся на Одесскую область, страдали от вражеского террора также Николаевщина, Херсонщина, Черниговщина, Черкасская, Кировоградская и Днепропетровская области. Били россияне прежде всего по критической инфраструктуре, много людей осталось без света, есть и пострадавшие.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!