Россия атаковала Украину баллистической ракетой и дронами: уничтожены 52 цели, есть попадания

В ночь на 14 сентября Россия вновь атаковала Украину с воздуха: враг применил 59 средств воздушного нападения: ракету и дроны разных типов. Силы ПВО обезвредили 52 БПЛА.

Зафиксированы попадания в ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Что известно о российской атаке

Очередную воздушную атаку россияне начали около 21:00 13 сентября.

В течение ночи враг атаковал баллистической ракетой и 58 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений российских Курска, Брянска, Миллерово, Приморско-Ахтарска. В частности, зафиксировано около 25 "Шахедов".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбиты/подавлены 52 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание ракеты и шести ударных БпЛА на трех локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях.

"Утром враг атакует новой волной БпЛА с северо-восточного направления. Соблюдайте правила безопасности!" – обратились к украинцам в 09:17 в Воздушных силах.

Как писал OBOZ.UA, 13 сентября россияне обстреляли Боровую на Харьковщине. Местные власти сообщили о погибшем и раненых.

Также оккупанты ударили по Константиновке в Донецкой области: там погибли три человека, еще семеро получили ранения.

