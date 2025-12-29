Россия ночью снова атаковала Украину дронами: защитники неба обезвредили 21 из 25 целей

В ночь на 29 декабря Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 25 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 21 цель.

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

На этот раз оккупанты начали запускать свои дроны позже, чем в другие дни – около 21:00 воскресенья, 28 декабря.

И количество использованных ими средств поражения было меньше, чем обычно. Россияне атаковали 25-ю дронами различных типов, в том числе 15-ю "Шахедами".

Запуски БпЛА осуществлялись из российских Орла и Миллерово, а также из оккупированных Гвардейского в Крыму и из Донецкой области.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбит/подавлен 21 вражеский БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание четырех ударных БпЛА на двух локациях .

На момент публикации сводки Воздушных сил атака врага продолжалась, в воздушном пространстве оставались несколько российских дронов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что войска РФ атаковали Славянск КАБами. В результате атаки погиб человек.

Также стало известно, как Украина усиливает защиту портов. Интенсивность атаки на портовую инфраструктуру со стороны российских оккупантов в последнее время выросла вдвое.

