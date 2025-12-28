Интенсивность российских атак выросла вдвое: как Украина усиливает защиту портов. Фото

С начала текущего года РФ осуществила 90 комбинированных ударов по украинским портам. Это вдвое больше, чем за аналогичный период 2024 года, в связи с чем Украина усиливает защиту портовой инфраструктуры.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Алексей Кулеба. Совместно с Администрацией морских портов Украины и при поддержке партнеров его ведомство расширяет сеть мобильных укрытий во всех портах Одесской и Николаевской областей.

Что известно

Чиновник заявил, что в подобных условиях наличие укрытийнепосредственно на территории портов имеет принципиальное значение.

"Уже установили более 50 мобильных сооружений для защиты людей. Также увеличиваем количество стационарных укрытий - сегодня в морских портах их более 30", – резюмирует Кулеба.

К этой работе приобщаются портовые операторы и частные компании, которые обустроили десятки собственных защитных сооружений, подчеркнул глава Мининфраструктуры. Он также отметил, что вместе с военными и международными партнерами продолжается системная работа по усилению защиты портовой инфраструктуры.

Напомним, ранее 20 декабря ночью оккупанты ударили баллистикой по порту в Одессе. В результате удара погибли восемь человек, еще 30 из них получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, незадолго до этого президент Турции Реджеп Эрдоган призвал российского диктатора Владимира Путина к введению ограниченного режима прекращения огня по энергетическим объектам и портам. Он заявил, что такое решение будет способствовать мирному урегулированию.

