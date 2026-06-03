Россия устроила новую дроновую атаку: украинские воины обезвредили 189 из 198 вражеских БпЛА

В ночь на 3 июня Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 198 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 189 целей.

Видео дня

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Что известно об атаке

Запускать дроны россияне начали около 18:00 накануне. С тех пор в течение ночи и утром враг атаковал 198 ударными БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия".

Запускали беспилотники россияне с направлений Брянск, Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск (РФ), Гвардейское (ВОТ АР Крым).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08.00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 189 вражеских БПЛА различных типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 8 ударных БпЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – призвали в ВС ВСУ.

32 вражеских БпЛА уничтожили над Днепропетровщиной этой ночью подразделения Сил обороны, рассказал утром начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

По его словам, три района области россияне более 15 раз атаковали беспилотниками и артиллерией.

На Никопольщине россияне били по райцентру, Марганецкой, Червоногригорьевской, Покровской и Мировской громадах. Поврежден частный дом и инфраструктура.

В Каменском разбито здание, которое не эксплуатируется.

Также войска РФ нанесли удар по Губынинской громаде в Самаровском районе. Повреждено агропредприятие и магазин.

Везде обошлось без пострадавших.

Тем временем в Днепре 3 июня объявлен траур по погибшим в результате массированных ударов войск РФ по городу накануне.

В Одесской области под дроновыми атаками врага находилась гражданская инфраструктура.

Как сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, вражескими ударами повреждены грузовой автомобиль и служебное помещение на парковке .

"Двое мужчин 20 и 36 лет получили травмы, один из них госпитализирован. На месте работают все соответствующие службы. Правоохранители фиксируют очередные военные преступления РФ против гражданского населения", – рассказал чиновник.

В Сумах дрон типа "Молния" ударил по жилой двухэтажке в Заречном районе города.

"Повреждена крыша и окна дома. Предварительно у одной жительницы острая реакция на стресс. Получила медицинскую помощь. Другие обстоятельства устанавливаются", – сообщил начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне враг массированно атаковал Киев ракетами и БПЛА. В столице погибли семь человек, 90 пострадали.

Также РФ атаковала Днепр. Там 16 человек погибли, 42 ранены, среди жертв есть дети.

После массированной атаки в ночь на 2 июня президент Украины Владимир Зеленский назвал Путина сумасшедшим. Он заявил, что российский диктатор "победил" жизни детей, жилые дома и поликлинику.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!