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Россия устроила новую дроновую атаку: украинские воины обезвредили 189 из 198 вражеских БпЛА

Лилия Рагуцкая
War
2 минуты
975
Зенитчик ВСУ
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В ночь на 3 июня Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 198 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 189 целей.

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Что известно об атаке

Запускать дроны россияне начали около 18:00 накануне. С тех пор в течение ночи и утром враг атаковал 198 ударными БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия".

Запускали беспилотники россияне с направлений Брянск, Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск (РФ), Гвардейское (ВОТ АР Крым).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08.00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 189 вражеских БПЛА различных типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 8 ударных БпЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – призвали в ВС ВСУ.

Россия устроила новую дроновую атаку: украинские воины обезвредили 189 из 198 вражеских БпЛА

32 вражеских БпЛА уничтожили над Днепропетровщиной этой ночью подразделения Сил обороны, рассказал утром начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

По его словам, три района области россияне более 15 раз атаковали беспилотниками и артиллерией.

На Никопольщине россияне били по райцентру, Марганецкой, Червоногригорьевской, Покровской и Мировской громадах. Поврежден частный дом и инфраструктура.

В Каменском разбито здание, которое не эксплуатируется.

Также войска РФ нанесли удар по Губынинской громаде в Самаровском районе. Повреждено агропредприятие и магазин.

Везде обошлось без пострадавших.

Тем временем в Днепре 3 июня объявлен траур по погибшим в результате массированных ударов войск РФ по городу накануне.

В Одесской области под дроновыми атаками врага находилась гражданская инфраструктура.

Как сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, вражескими ударами повреждены грузовой автомобиль и служебное помещение на парковке .

"Двое мужчин 20 и 36 лет получили травмы, один из них госпитализирован. На месте работают все соответствующие службы. Правоохранители фиксируют очередные военные преступления РФ против гражданского населения", – рассказал чиновник.

В Сумах дрон типа "Молния" ударил по жилой двухэтажке в Заречном районе города.

"Повреждена крыша и окна дома. Предварительно у одной жительницы острая реакция на стресс. Получила медицинскую помощь. Другие обстоятельства устанавливаются", – сообщил начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне враг массированно атаковал Киев ракетами и БПЛА. В столице погибли семь человек, 90 пострадали.

Также РФ атаковала Днепр. Там 16 человек погибли, 42 ранены, среди жертв есть дети.

После массированной атаки в ночь на 2 июня президент Украины Владимир Зеленский назвал Путина сумасшедшим. Он заявил, что российский диктатор "победил" жизни детей, жилые дома и поликлинику.

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