Ночью Россия ударила 9-ю ракетами и 165-ю дронами: силы ПВО обезвредили 137 целей

В ночь на 5 января Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 174 средства воздушного нападения, в том числе девять баллистических ракет и 165 ударных дронов. Силы ПВО обезвредили 137 целей.

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

Начали россияне очередную атаку около 18:00 воскресенья, 4 января.

В течение ночи и утром они атаковали 9 баллистическими ракетами Искандер-М/зенитными управляемыми ракетами С-300 из Брянской и Воронежской областей РФ, а также 165 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений российских Миллерово, Курска, Шаталово и Орла.

В частности, враг использовал для ударов около сотни "Шахедов".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 137 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, центре и востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистических/зенитных управляемых ракет и 26 ударных БпЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях.

На момент публикации сводки Воздушных сил атака продолжалась, в воздухе еще оставались вражеские дроны.

Ранее мониторинговые каналы опубликовали карту ориентировочных маршрутов российских дронов и ракет во время ночной атаки.

Враг, по их подсчетам, задействовал в атаке "ориентировочно 250-300 БпЛА, до 10 баллистических ракет и примерно 4 реактивных БпЛА Герань-3".

Основным направлением удара на этот раз враг определил Чернигов и область, Киевскую область, в частности Вышгород, Киев и Харьковскую область.

"Основная цель атаки — ВПК, энергетическая и нефтегазовая инфраструктура", – отмечали мониторы.

Последствия атаки

Ночью 5 января российские войска атаковали ракетами и беспилотниками Чернигов. Под ударом, по данным Черниговского горсовета, оказалось частное предприятие на окраине города.

Уже после этого в Чернигове раздался еще один взрыв. В результате вражеского удара случилось возгорание частного дома. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

В целом после ночной комбинированной атаки врага по облцентру состоянием на 08:36 зафиксированы такие последствия:

разрушено 8 гаражей и повреждено 96 гаражных помещений;

разрушены здания хозяйственно-складского назначения на территории коммунального учреждения;

на территории коммунального учреждения; разрушено хозяйственное здание одного из предприятий города;

одного из предприятий города; зафиксировано прямое попадание в частный жилой дом , в результате чего возник пожар;

, в результате чего в результате попадания повреждены 15 частных жилых домов — выбиты окна и двери, повреждены заборы и ворота.

В Черкасской области воздушная тревога продолжалась до утра.

"В области работали силы и средства ПВО: в нашем небе обезвредили 9 российских БпЛА. Прошло без травмированных. По предварительным данным, вреда от обломков тоже нет. Обследование территории продолжается", – рассказал в 07:28 начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Фиксируются последствия вражеской атаки на Полтавщине.

"В результате падения обломков повреждена кровля здания и складское помещение одного из предприятий в Полтавском районе. К счастью, обошлось без пострадавших", – заявил начальник Полтавской областной военной администрации Владимир Когут.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в начале суток Россия подняла в воздух группу самолетов Ту-95МС и Ту-160 и вывела носитель "Калибров" в море.

Также стало известно, что Силам обороны удалось посадить "Шахед" с установленным ПЗРК "Игла". Это произошло впервые за время российско-украинской войны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!