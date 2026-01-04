Впервые за время войны: Силам обороны удалось посадить 'Шахед' с установленным ПЗРК 'Игла'. Фото и видео

В воскресенье, 4 января, украинские военными впервые за время войны столкнулись с "Шахедом", на борту которого установлен ПЗРК "Игла". Беспилотник также оснащен камерой и радиомодемом, а пуск ракеты осуществляет оператор, который дистанционно управляет дроном.

Об этом сообщил глава Центра радиотехнологий Сергей "Флеш". Он отметил, что такая модификация вражеского БПЛА представляет угрозу для нашей авиации.

"Это новая и опасная модификация БПЛА, которая может осложнить работу авиации и ПВО. Дрон оборудован камерой и радиомодемом, а пуск ракеты осуществляет оператор, который управляет "Шахедом" с территории РФ. Это позволяет врагу пытаться поражать воздушные цели дистанционно", - пояснил военный.

Сергей "Флеш" призвал пилотов армейской авиации учесть новую опасность, избегать сближения с "Шахедом" встречным курсом и быть особенно осторожными во время дежурства на круге.

Ранее сообщалось, что в течение 2025-го года страна-агрессор Россия применила во время атак на Украину почти 55 тысяч дронов типа Shahed и их имитаторов. Эта цифра в пять раз превышает количество БПЛА, которые враг запустил по нашим городам и селам в 2024-м году.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 3 января Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 95 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 80 целей. Зафиксированы попадания на ряде локаций.

