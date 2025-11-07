Россия атаковала Украину 128 дронами: Силы обороны обезвредили 94 цели

В ночь на 7 ноября Россия вновь атаковала Украину с воздуха: враг применил 128 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 94 цели.

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

Новую волну ночного террора россияне начали с 20:00 6 ноября.

В течение ночи противник атаковал 128-ю ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений российских городов Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

В частности, в небе над Украиной фиксировалось около 80 "Шахедов".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбиты/подавлены 94 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксированы попадания 31 ударного БпЛА на 11 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – призвали в 9 часов утра пятницы в Воздушных силах.

Что известно о последствиях российского террора

В течение ночи, по словам врио председателя Днепропетровской ОВА Владислава Гайваненко, украинские воины уничтожили четыре вражеских дрона. Накануне же, около 20:00, он заявлял, что вечером силы ПВО обезвредили над Днепропетровщиной еще 14 БпЛА.

"Враг продолжал бить по Никопольщине. Применил FPV-дроны и артиллерию. Попал по Никополю и Марганецкой громаде. Загорелся частный дом. Еще один дом и линия электропередач – повреждены. По уточненной информации, в результате атаки на Томаковскую громаду вчера вечером пострадал 60-летний мужчина. Приходить в себя будет дома", – добавил Гайваненко.

Впоследствии в ГСЧС сообщили, что в Никополе в результате удара FPV-дрона по частному домовладению пострадали двое владельцев горевшего дома.

На Харьковщине под ударами вражеских дронов в ночь на 7 ноября оказался Чугуев.

"В результате попаданий загорелись почтовое отделение, станция техобслуживания и здание учебного заведения. Пламя охватило около 2000 кв м, но спасатели оперативно локализовали возгорание, не допустив распространения огня. На месте работают подразделения ГСЧС, правоохранители и коммунальные службы. По предварительной информации, обошлось без пострадавших", – рассказали утром в пятницу в ГСЧС.

В Одесской области под ударами врага оказались Одесский и Белгород-Днестровский районы.

"Силы ПВО уничтожили большинство воздушных целей, в то же время зафиксированы попадания по объектам энергетики. В результате атаки повреждения получили также складские помещения и админздание. Все возгорания оперативно ликвидированы спасателями. К счастью, обошлось без пострадавших", – сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия ударила дронами по Днепру. По меньшей мере шесть человек пострадали в результате атаки. Трое из них были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Среди пострадавших – двое полицейских.

