Этой ночью в одном из самых популярных наших военных пабликов прочитал ссылку типа "дізнатися більше про наліт" и не пошел по ней потому, что все подробности были видны просто в окно. Видны и слышны. В общем, звук летящего дрона уже можно различить из любого набора звуков, и похоже на то, что скоро тоже самое будет касаться и того, каким средством ПВО по ним работают. И этой ночью было слышно и то, и другое. Думаю, что традиция запускать салюты по праздникам должна быть упразднена как минимум на поколение, поскольку никаких других ассоциаций, кроме работы ПВО – точно не будет.

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В общем, это была третья подряд ночь массированной атаки на столицу, но очевидно, что все происходило в виде волн, которых было не менее трех, и по ощущениям, большая часть мопедов заходила по руслу Днепра с юга и как можно понять, этот маршрут они уже давно отработали и потому – шли на предельно низкой высоте. Наверное, именно этим можно пояснить то, что после поражения их обломки успели натворить столько неприятностей, поскольку падая с большей высоты, мопед фрагментируется и меньшие обломки приносят меньше проблем. А кроме того, успевает выгореть топливо. Если же он идет низко, то все это просто не успевает происходить.

Тем не менее, дроны были перехвачены не мене чем тремя различными системами и плюс к тому, отчетливо была слышна работа стрелкового оружия. На руках у людей стало существенно больше оружия и те, кто видел цель, наверняка не жалел по ним боеприпасов. Но что заметно, ПВО работает очень экономно и без суеты. Это можно было бы описать и подробнее, но те, кто мог все видеть – знают, как оно выглядит, а для общего обозрения эти подробности пока не стоит выкладывать. По состоянию на утро, наши ВВС дают вот такую статистику ночной атаки:

То есть, 29 уничтоженных при 31 обнаруженном дроне. Не 100%, но все же – очень высокий результат, который вряд ли может показать любая другая ПВО в мире. Дело в том, что вот такого массового и регулярного применения дронов или комбинации дронов и крылатых, а то и баллистических ракет, не видела ни одна ПВО в мире, кроме украинской. А кроме того, противник совершенствует методы применения беспилотников и потому, если бы федерасты, уже с таким опытом воздушных атак, применили бы все то, что они применяют против нас, но уже против кого-то еще, то результаты были бы совершенно другими. А то, что они учатся на своих ошибках, легко подтверждается тем, что первые атаки Шахедами были проведены среди бела дня. Теперь же они применяются только в темное время суток, а линейные маршруты там давно не прокладываются и как говорят знающие люди, перед заходом на цель, дрон вообще может сделать целый круг или исполнить какую-то ломаную траекторию. Так что наши зенитчики сейчас однозначно – самые лучшие в мире, и скорее всего, после разгрома противника у нас точно будет отрыто что-то такое, где наши партнеры и надеюсь – союзники, будут черпать новейшие знания из первоисточника.

Ну а тем временем под утро начались прилеты по москве. Это была дроновая атака и в общем, сложно судить о том, что это было. Из того, что есть в сети – не похоже на работу ВСУ хотя бы потому, что медленные и довольно заметные дроны, в светлое время суток применяют либо совершенно неопытные пациенты, либо это было сделано намеренно, чтобы их было видно. Плюс к тому, ни один дрон не попал в объект из привычного набора: военная часть, военный склад, нефтебаза или хранилище и т.д. Тратить дроны для того, чтобы попасть по многоэтажке наши не стали бы точно, поскольку потерять машину, способную достать до москвы, настолько бездарно наши военные не стали бы однозначно.

Если же это противник делал сам для того, чтобы создать нужную ему картинку, то и это уже хорошо. Значит, он уже зашевелился и понимает, что нужно либо завозить в дома "сахар", как это было в 1999 году, либо бить по своим домам дронами. Именно так прутин получил власть 24 года назад и так пытается ее удержать. Ну а всем нам следует понимать, что в светлое время суток существует большая опасность применение баллистических ракет, для скрытности которых ночь не нужна. А вся эта частота налетов говорит о многом. Это – разновидность истерики, которую закатывает высшее руководство балалайки. Ну что же, это – лучшее время для того, чтобы нажать на него изо всей силы.