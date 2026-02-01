Ночью Россия снова атаковала Украину дронами: украинские воины обезвредили 76 из 90 БпЛА

В ночь на 1 февраля Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 90 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 76 дронов.

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Что известно об атаке

С 18:00 31 января и в течение ночи на 1 февраля россияне атаковали Украину 90 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов.

Пуски враг осуществлял с направлений российских городов Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск, а также с временно оккупированного Донецка.

В частности, оккупанты атаковали около 60-ю "Шахедами".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 76 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны других типов на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание 14 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 2 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – призвали в Воздушных силах.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что накануне, 31 января, оккупанты ударили по Херсону. В результате обстрела врага пострадали четыре человека.

Также роспропаганда взялась распространять фейк, что в поезде на Харьковщине было уничтожено подразделение ВСУ.

