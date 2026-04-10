Россия атаковала Украину 128 дронами: силы ПВО обезвредили 113 вражеских беспилотников

В ночь на 10 апреля Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 128 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 113 целей.

Видео дня

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

В ночь на 10 апреля российские войска атаковали Украину 128 ударными БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с направлений российских городов Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также из Гвардейского и Чауды во временно оккупированном Крыму.

Враг использовал около 85 "Шахедов".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 113 вражеских БПЛА различных типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 14 ударных БпЛА на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве – вражеские БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – призвали в ВС ВСУ.

Последствия вражеского террора

В течение всей ночи под ударами российских дронов находилась Одесса.

"Благодаря Силам обороны жилая застройка осталась невредимой. Зафиксировано повреждение объекта инфраструктуры. К счастью, информация о пострадавших пока не поступала. Сейчас воздушная тревога продолжается, поэтому прошу всех находиться в безопасных местах", – писал в 7 часов утра начальник Одесской ГВА Сергей Лысак.

Час спустя начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил: враг бил по энергетической и портовой инфраструктуре региона.

"Повреждения привели к нарушениям в электроснабжении. Также получили повреждения пустые резервуары и оборудование порта. К счастью, обошлось без пострадавших. Возникшие пожары локализованы. На местах работают все экстренные службы. Продолжается фиксация последствий и их ликвидация", – заявил чиновник.

На Сумщине россияне ударили по Конотопу. Атакован центр города, сообщил городской голова Артем Семенихин.

"Перебиты газовые сети в одном из центральных кварталов города. Несколько многоэтажек без газа. По состоянию на сейчас пожары ликвидированы. Уничтожено по меньшей мере три частные машины. Предварительно – без жертв. Отселяем людей из уничтоженного и поврежденного жилья. Все коммунальщики работают", – отметил он.

Кроме того, оккупанты ударили по пожарной части в Донецкой области, зафиксированы разрушения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!