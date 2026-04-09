Враг бил по Днепропетровщине: повреждено предприятие, среди пострадавших – подросток. Фото

Российские захватчики 9 апреля на Днепропетровщине атаковали Никополь, Синельниково и Павлоград. В частности, россияне били по регионам из артиллерии, дронами и ракетами. Из-за очередного военного преступления оккупантов есть пострадавшие, в частности в Павлограде был ранен ребенок.

Об этом рассказал глава Днепропетровской военной администрации Александр Ганжа. Он уточнил, что всего за сутки в регионе россиянами были ранены два человека.

"Два человека получили ранения. Почти 60 раз враг атаковал три района области артиллерией, беспилотниками и ракетой", – рассказал чиновник.

Так, на Никопольщине оккупанты в очередной раз били непосредственно по райцентру, а также по Червоногригорьевской, Марганецкой, Мировской и Покровской громадах.

Здесь захватчиками были повреждены админздание, предприятие, инфраструктура, частные дома и автомобили, и "пострадала 66-летняя женщина". Она госпитализирована в состоянии средней тяжести, рассказал Ганжа.

На Синельниковщине россияне попали по Дубовиковской и Васильковской громадам, здесь были значительно повреждены частные дома.

"В Павлограде враг нанес удар по предприятию. Пострадал 17-летний парень. Он в больнице", – доложил глава области.

Что предшествовало

Никопольская общественная организация "Прибежище" обратилась с открытым обращением к главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому с призывом усилить оборону Никополя и всего района. По данным ОО, если в марте 2026 года из-за вражеских обстрелов в Никопольской громаде зафиксировано 5 погибших и 52 раненых, то за первую неделю апреля – уже 10 погибших и 89 раненых.

Напомним, 7 апреля в результате российского обстрела Никополя погибла работница местной больницы Наталья Чернышева. У 56-летней женщины остались муж, дочь и двое внуков. Также в городе погиб местный житель Александр Криштопа. Мужчина восстанавливался после операции и ехал в больницу на очередную перевязку.

И 6 апреля Никополь находился под ударами российской армии. В результате атаки также были пострадавшие, среди которых – 1,5-летний ребенок. А еще тогда были повреждены аптека, многоквартирный дом и автомобили.

