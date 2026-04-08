Без бабушки осталось двое внуков: в Никополе в результате российской атаки погибла работница больницы. Фото

7 апреля в результате российского обстрела Никополя, что на Днепропетровщине, погибла работница местной больницы Наталья Чернышева. У 56-летней женщины остались муж, дочь и двое внуков.

Об этом сообщил городской голова Никополя Александр Саюк. Он выразил соболезнования родным и близким погибшей.

Наталья работала в статистическом отделе городской больницы.

"Коллеги вспоминают ее как отзывчивого, внимательного и ответственного человека, который всегда добросовестно выполнял свою работу и поддерживал других", – отметил городской голова.

По словам главы города, женщина увлекалась садоводством и вкладывала в любимое дело всю душу.

"Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Натальи Владимировны. Светлая память о ней навсегда будет жить в сердцах тех, кто ее знал!", – написал Саюк.

Напомним, в Никополе в результате атаки российского дрона погиб местный житель Александр Криштопа. Мужчинавосстанавливался после операции и ехал в больницу на очередную перевязку.

Также OBOZ.UA сообщал, 6 апреля, Никополь также оказался под ударами российской армии. В результате атаки есть пострадавшие, среди которых – 1,5-летний ребенок. Также повреждены аптека, многоквартирный дом и автомобили.

