Силы ПВО обезвредили 50 из 80 российских БпЛА: на Харьковщине враг ударил по школе, на Днепропетровщине – по предприятиям

В ночь на 10 декабря Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 80 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 50 целей.

Зафиксированы прилеты почти 30 российских беспилотников на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

Атаковать украинские города и села на этот раз россияне начали около 18 часов вторника, 9 декабря.

С тех пор и до 9 часов утра среды враг атаковал 80-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений российских городов Курск, Приморско-Ахтарск, Миллерово, а также с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму

Около 50 из запущенных россиянами дронов оказались "Шахедами".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 50 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на юге и востоке страны.

Зафиксированы попадания 29 ударных БпЛА на 7 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – отметили в Воздушных силах.

Последствия вражеских ударов

Этой ночью россияне терроризировали, в частности, Черниговскую область.

Ночью они атаковали дроном Корюковский район: БпЛА попал в гражданский объект, вызвав пожар.

"К ликвидации возгорания привлекались 10 спасателей и 2 единицы техники ГСЧС, а также пожарные местной пожарной команды. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет", – рассказали утром в ГСЧС.

На Днепропетровщине под вражеским ударом ночью оказалась Зеленодольская громада Криворожского района. По населенному пункту, как рассказал глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, россияне ударили FPV-дроном. Повреждения получил газопровод.

Погиб гражданский мужчина.

Атаковали россияне и Никопольский район. Там пострадали мужчины 23 и 39 лет: оба получили необходимую помощь.

Удары россиян пришлись по самому Никополю, Марганецкой, Покровской, Червоногригорьевской громадах.

Повреждены инфраструктура и сельскохозяйственное предприятие, линии электропередач и автомобиль. Вспыхнул пожар в частном доме.

Также под вражескими ударами находился Самаровский район. В результате атаки БпЛА возник пожар на одном из предприятий.

В течение ночи, по словам Гайваненко, над Днепропетровщиной силы ПВО уничтожили один вражеский беспилотник.

В Одесскую область ночью массированно летели российские дроны. Большинство из них удалось сбить силам ПВО, однако в одном из районов зафиксировано попадание в объект инфраструктуры.

"В результате удара произошло локальное разрушение с последующим возгоранием складского помещения на небольшой площади. Пожар оперативно ликвидирован. Обошлось без пострадавших. Критическая инфраструктура работает в штатном режиме", – рассказал начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

На Харьковщине россияне ударили по школе в поселке Подсереднее Купянского района: в учебном заведении возник пожар.

"На месте атаки работали пожарно-спасательные подразделения, медицинский расчет ГСЧС и офицер-спасатель громады. К счастью, пострадавших нет", – рассказали в ГСЧС.

