Россия ночью снова атаковала Украину: силы ПВО обезвредили 75 из 97 вражеских дронов

В ночь на 21 декабря Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 97 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 75 целей.

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

По данным Воздушных сил, начиная с 18:00 20 декабря и в течение ночи враг атаковал 97 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск (РФ), Гвардейское, Чауда (временно оккупированный Крым).

Для ударов по украинским городам и селам захватчики задействовали около 60 "Шахедов".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 75 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, западе и востоке страны.

Зафиксировано попадание 19 ударных БпЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – отмечалось в сводке Воздушных сил.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что накануне РФ атаковала порт Южный в Одесской области. Там зафиксировано попадание в резервуары.

До этого портовую инфраструктуру в Одесском районе враг атаковал в ночь на 20 декабря. Погибли восемь человек, еще почти тридцать получили ранения.

