Россия ночью атаковала Украину ракетами и более сотней дронов: обезврежено 116 целей

В ночь на 3 ноября Россия вновь атаковала Украину с воздуха: враг применил 150 средств воздушного нападения, в том числе 12 ракет, включая "Кинжалы", и 138 дронов. Силы ПВО обезвредили один "Кинжал" и 115 БпЛА.

Зафиксированы попадание на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

Атаковать украинские города и села россияне начали с 19:00 2 ноября.

Для ударов задействовали ракеты и дроны различных типов, в частности:

три аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой области РФ;

из воздушного пространства Липецкой области РФ; четыре баллистические ракеты "Искандер-М" с временно оккупированного Крыма;

с временно оккупированного Крыма; пять зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Курской области РФ;

из Курской области РФ; 138 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений российских Курска, Миллерово, Орла, Приморско-Ахтарска.

В частности, российские войска запустили около 80 "Шахедов".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбиты/подавлены одна аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал" и 115 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксированы попадания ракет и 20 ударных БпЛА на 11 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – добавили в Воздушных силах.

Последствия российского террора

Среди регионов, где ночью работали силы ПВО и где фиксировались последствия российских ударов, оказалась Николаевщина. Враг атаковал ударными дронами областной центр.

"В результате атак возник пожар в хозяйственном супермаркете, который оперативно ликвидировали спасатели. По информации ОВА, известно о повреждении здания на территории СТО, двух автомобилей и окон в многоквартирных домах. На месте работают все необходимые коммунальные службы, чтобы ликвидировать последствия атаки. Такжеобследуем жилые дома, чтобы понимать объем работ. К счастью, пострадавших нет. Это самое главное для нас", – рассказал городской голова Николаева Александр Сенкевич.

В Николаеве в результате вражеской атаки в супермаркете огонь охватил около 2 тыс.кв м площади. Пожар оперативно ликвидировали сотрудники ГСЧС.

Еще один пожар в Николаеве возник на территории СТО: площадь возгорания составила 30 кв м, повреждены автомобили и выбиты окна в жилом доме, заявили в ГСЧС. Пострадавших нет.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ООН назвали атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины "формой террора". Соответствующее заявление сделал Матиас Шмале, гуманитарный координатор ООН по вопросам Украины.

Шмале отметил, что жизнь гражданских вблизи фронта все больше превращается в "борьбу за выживание", а количество погибших и раненых среди мирных жителей выросло на 30%, если сравнивать с ситуацией в 2024 году. Треть убитых и пострадавших получила свои травмы из-за атак дронами.

