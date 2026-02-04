Оккупанты ударили по Украине 105-ю дронами: силы ПВО обезвредили 88 вражеских БпЛА

В ночь на 4 февраля Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 105 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 88 дронов.

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Что известно об атаке РФ

Начиная с 19:00 3 февраля и в течение ночи на 4 февраля россияне атаковали Украину 105-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. Запускали их с направлений российских Орла, Брянска, Приморско-Ахтарска, а также с временно оккупированных Донецка и мыса Чауда в Крыму.

Для ударов враг использовал около 70 "Шахедов".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 88 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 17 ударных БпЛА на 14 локациях, а также падение обломков на 5 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве вражеские БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – обратились к украинцам защитники неба.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что оккупанты ударили по Одессе дронами. Враг повредил жилые дома, школу и два детсада.

Кроме того, захватчики нанесли удары по Днепропетровщине. На местах ударов произошли пожары, есть погибшие и раненые.

Также из-за российских обстрелов в Харькове почти тысяча домов остались без отопления. Станции метро в городе будут действовать как круглосуточные пункты обогрева.

