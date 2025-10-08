В ночь на 8 октября Россия вновь атаковала Украину с воздуха: враг применил 183 средства воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 154 цели.

Зафиксированы попадания в ряде локаций, в частности поражены одна из ТЭС и железная дорога. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки войск РФ

Атаку на украинские города и села враг начал около 18:30 вторника, 7 октября.

В общем россияне запустили 183 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотников других типов с направлений российских Миллерово, Курска, Брянска, Орла, Приморско-Ахтарска, а также с Гвардейского и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

В частности, на Украину летели около 100 "Шахедов".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00 противовоздушной обороной сбиты/подавлены 154 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксированы попадания 22 ударных БпЛА на 11 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Соблюдайте правила безопасности!" – призвали в Воздушных силах.

Что известно о последствиях атаки

Над Черкасской областью ночью силы ПВО обезвредили 15 российских дронов.

"Обошлось без пострадавших, разрушений от падения обломков, по предварительным данным, нет. Обследование продолжается", – рассказал утром в среду начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.

В Одесской области под ударами дронов оказался Одесский район.

"Повреждено остекление админздания объекта гражданской инфраструктуры и хозяйственное помещение. Возникло возгорание, которое оперативно ликвидировано. К счастью, пострадавших нет", – сообщил о последствиях атаки руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.

Также ночью российские войска нанесли удары по одной из ТЭС компании ДТЭК.

"По предварительной информации, ранены два энергетика. Им было оперативно оказана вся необходимая помощь. Серьезно повреждено оборудование ТЭС. Работаем над устранением последствий", – рассказали в ДТЭК, не уточнив, о каком именно энергообъекте идет речь.

В компании добавили, что с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 200 раз.

По данным городского головы Нежина Александра Кодолы, под ударом оказался городской энергообъект: из-за прилетов и повреждения оборудования часть города была обесточена.

Также россияне направили 12 "Шахедов" по товарному эшелону на перегоне Носовка-Нежин.

"В результате атаки повреждены пути железнодорожного полотна сообщения Нежин-Киев. Перевозки в указанном направлении пока приостановлены. Поезда из Киева временно курсируют до станции Носовка... Кроме того, разрушениям подверглась складская инфраструктура "Укрзалізниці". Произошел пожар по всей площади крыши", – перечислил последствия российского террора Кодола.

В УЗ тем временем сообщили об изменении маршрутов части поездов Нежинского направления, некоторые рейсы курсируют с задержкой, еще ряд временно отменены.

Ранее OBOZ.UA сообщал, сколько ударов нанесла РФ по энергообъектам Украины за сутки. По данным Министерства энергетики, только в течение вторника, 7 октября, агрессор атаковал энергетические объекты более 26 раз.

Ежедневно под прицелом врага находится энергетика в Сумской, Черниговской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Одесской и Полтавской областях.

