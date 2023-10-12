Российская ДРГ пыталась проникнуть в Сумщину, по врагу открыли огонь: Наев раскрыл подробности. Видео

Российская ДРГ в ночь на четверг, 12 октября, пыталась проникнуть в Сумскую область. Украинским защитникам пришлось открывать огонь по врагу.

Подробности ситуации на границе рассказал командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Так, в полночь бойцы бригады территориальной обороны, выполняющие задачи в районе Сумской территориальной общины, в ходе выполнения задач на наблюдательном посту заметили диверсионную разведывательную группу противника, состоявшую из восьми оккупантов.

Диверсанты пытались пересечь государственную границу Украины и хотели продвинуться дальше в направлении одного из объектов гражданской критической инфраструктуры.

Отмечается, что по захватчикам был нанесен удар артиллерийским и минометным подразделениям.

"Понеся боевые потери диверсионная группа отошла. Потери среди украинских военнослужащих отсутствуют. Вместе победим!" – добавил Наев.

Видео дня

Напомним, во вторник, 10 октября, российские оккупанты обстреляли поселок Угроиды Краснопольской общины. В результате атаки была ранена девочка 2009 года рождения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Беларуси стартовала очередная проверка готовности их войск. Украина, реагируя на эти события, усилила свои пограничные наряды, сообщил Сергей Наев.

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