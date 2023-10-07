В Беларуси стартовала проверка готовности войск, Украина усилила пограничные наряды: Наев рассказал о ситуации. Видео

В Беларуси стартовала очередная проверка готовности их войск. Украина, реагируя на эти события, ужесточила свои пограничные наряды.

О ситуации на границе с РБ рассказал командующий Объединенным оперативным штабом ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев. Соответствующее видео он опубликовал в своем Telegram-канале.

"В Республике Беларусь начат очередной этап проверки боевой готовности их вооруженных сил. В свою очередь, мы в соответствующих направлениях усиливаем бдительность наших пограничных нарядов", – сказал Наев.

Он добавил, что украинские защитники также готовы к адекватному реагированию. С этой целью в надлежащем состоянии содержатся необходимые силы и средства, которых на сегодня достаточно для выполнения этих задач.

Кроме того, в случае повышения угрозы Генеральный штаб ВСУ добавляет дополнительные силы и средства.

"Эти правила военной науки всегда работают. Слава Украине! Вместе победим!" – подчеркнул командующий Объединенным оперативным штабом ВСУ.

Видео дня

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко намекнул, что у его страны уже есть секретное оружие. В этой связи он начал угрожать тем, что Беларусь может нанести "неприемлемый ущерб противнику".

Как писал OBOZREVATEL: 13 сентября в Европарламенте проголосовали за резолюцию, признающую незаконно избранного президента РБ Александра Лукашенко соучастником российских военных преступлений на территории Украины.

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