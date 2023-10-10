Оккупанты обстреляли Сумщину из артиллерии: погиб 13-летний ребенок

Во вторник, 10 октября, российские оккупанты обстреляли поселок Угроиды Краснопольской общины. В результате атаки была ранена девочка 2009 года рождения.

Ребенка, к сожалению, спасти не удалось. Об этом сообщили в пресс-службе Сумской ОВА.

"Цинизму россиян нет предела. Они посягают на самое святое – наших детей, пытаясь уничтожить наше будущее. Гибель ребенка в результате обстрела оккупантами из артиллерии пограничной общины в Сумской области – начато производство", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Офисе генерального прокурора отмечают, что при процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

"В результате атаки 13-летняя девочка получила тяжелые ранения, от которых скончалась в карете скорой помощи. Повреждены помещения школы. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями УСБУ в Сумской области", – написали в сообщении.

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Напомним, ночью 10 октября Россия ночью атаковала Украину 36 "Шахедами": силы ПВО сбили 27 дронов. Под прицелом врага находились преимущественно южные регионы Украины. В частности, в Одесской области атака длилась около трех часов. За это время силы ПВО сбили 23 иранских дрона, однако в регионе зафиксирован прилет по логистической инфраструктуре. К счастью, обошлось без пострадавших.

При этом зимой силы ПВО сосредоточатся на защите энергетики и критической инфраструктуры: в Воздушных силах прогнозируют, что именно они станут главными целями для российских террористов.