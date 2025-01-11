Российская пропаганда снова опозорилась: 'военкор' выдал видео ударов ВСУ за 'успехи' российских войск на Курщине

Российская пропаганда продолжает позориться, выдавая видео с боевой работой украинских воинов за "успехи" российских оккупантов. На этот раз отличился так называемый "военкор" по фамилии Коц.

Видео дня

Он опубликовал видео работы операторов дронов 56 отдельной мотопехотной Мариупольской бригады по россиянам, заявив, что это "на Курском направлении морпехи-черноморцы из 810 бригады методично убивают врага в черноземе". На это обратило внимание российское издание ASTRA.

Журналисты отметили, что видео с эффектной работой дронщиков "военкор" Александр Коц опубликовал в своем Telegram-канале 10 января в 17:21 по московскому времени. Он заявил, что на видео зафиксированы удары по украинским силам в Курской области РФ, которые якобы совершают операторы дронов из 810 бригады морской пехоты Черноморского флота РФ.

"На Курском направлении морпехи-черноморцы из 810 бригады методично вбивают врага в чернозем", – подписал кадры пропагандист.

Однако оказалось, что всю "работу" россиян в этом случаевыполнил сам Коц, который украл и обрезал видео, снятое украинскими воинами.

Видео, которое опубликовал Коц:

Оригинал видео:

Так, это же видео, но полное и с символикой боевых подразделений ВСУ, несколькими часами ранее было опубликовано в Telegram-канале Управления стратегических коммуникаций Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Пост с текстом "Новый год – новые сбросы. Оптом и в розницу ликвидируют оккупантов пилоты 56 бригады" был опубликован вместе с видео в 12:03 по киевскому времени.

А первоисточником видео стал Telegram-канал 56 отдельной мотопехотной Мариупольской бригады, где кадры с комментарием "Новый год – новые сбросы. Продолжаем уничтожать оккупанта 24/7!" появились еще 9 января.

Украинские воины не уточнили, где были сняты эти кадры, однако ASTRA предположила, что это видео ударов в Донецкой области, где "обычно воюет" 56 ОМПБр.

После разоблачения Коц "победное" сообщение удалил.

Напомним, ранее сообщалось, что подобным образом опозорилась российская пропагандистка Ольга Скабеева: она похвалила бойца ВСУ за уничтожение врага в прямом эфире.

Скабеева показала видео ликвидации российских захватчиков нашими бойцами, которое было снято в районе села Урожайное еще в 2023 году и заявила, что на кадрах якобы зафиксирован штурм российскими морпехами позиций украинских воинов на Запорожье. При этом пропагандистка расхваливала грамотные действия штурмовиков.

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