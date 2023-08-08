Российская бомба убила молодого хирурга на Харьковщине: коллеги рассказали о Владиславе Титаренко

В Купянске Харьковской области 5 августа российская управляемая авиабомба попала в центр переливания крови. Во время удара погиб 28-летний врач Владислав Титаренко. Знакомые говорят, что он был хирургом от бога.

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До вторжения работал в больнице и поликлинике

Владислав Титаренко окончил Харьковский медицинский университет. Тут его хорошо помнят.

"Помню Владислава еще студентом. Очень умный, уверенный, целеустремленный, всегда подготовленный, у него всегда были ответы на все вопросы. Хороший специалист и настоящий Герой", – отозвалась о нем преподаватель вуза Наталья Гончарова.

После окончания учебы Владислав начал работать хирургом в городской больнице №25 в Харькове. Параллельно подрабатывал в поликлинике №9, вел приемы пациентов два раза в неделю. Правда, успел тут проработать всего несколько месяцев, до 24 февраля 2022 года.

"Когда началось вторжение, транспорт не работал, начались обстрелы, приходилось прятаться в подвалах. Поэтому Владислав уже не вел прием, он делал операции в больнице №25, это было основным его местом работы", – сказали нам в отделе кадров медучреждения.

Получил повестку и отправился в военкомат

Во вторник, 8 августа, как раз прощались с молодым врачом, многие его коллеги были на похоронах.

"Он проработал у нас примерно три года после ординатуры. Сегодня приходили пациенты, которые лечились у него. Выражали соболезнования, говорили, что он был очень хороший доктор. Он участвовал во всех операциях, которые мы тут проводили. И всегда успешно. Даже если с первого раза у него что-то не выходило, он все равно доводил дело до конца", – рассказывает его коллега, врач-ординатор Алина Кузьменко.

После полномасштабного вторжения Владислав Титаренко получил повестку от военкомата. Там его как медика направили в военный госпиталь на подготовку. А после этого он уже проводил операции там, куда его направят.

В последнее время он был в Купянске, где и погиб. Медик ВСУ Алла Бережная написала, что ей приходилось общаться с этим доктором: "Я в течение месяца с ним общалась. Бог хирургии".

Заботился о брате и хорошо готовил

Коллега вспоминает, что Владислав очень хорошо готовил. "Он всегда угощал нас очень вкусными и необычными блюдами. Готовил везде: и дома, и на работе. Не знаю, где он научился, но выходило это у него очень вкусно", – говорит Кузьменко.

У доктора осталась мама, дедушка и младший брат, о котором он всегда заботился – водил его на тренировки, на занятия. Дедушка очень пожилой, с началом войны его перевезли из села в Харьков. Он очень сильно переживает гибель внука, родные беспокоятся за его здоровье.

Также осталась девушка, с которой Владислав давно жил в гражданском браке, своих детей у него не было.