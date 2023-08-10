Последнюю песню посвятили Херсону: в Запорожье российская ракета убила музыканток сразу после концерта в помощь ВСУ

В Запорожье во время российского ракетного удара 9 августа погибли две музыкантки – 21-летняя Кристина Спицына и 19-летняя Светлана Семейкина. Девушки как раз закончили свой концерт возле супермаркета и собирались домой, когда раздался взрыв.

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Не успели собрать инструменты

В поселке Матвеевка Запорожской области жители не могут прийти в себя. Две девушки, 21-летняя Кристина Спицына и 19-летняя Светлана Семейкина, погибли в Запорожье во время ракетного удара.

Девушки приехали на свой последний в жизни концерт на площадь перед супермаркетом АТБ. Расставили колонки, подготовили микрофон, инструменты. Как обычно, начали прямой эфир в Tik-Tok. Сказали, что на этот раз их привезли в город немного раньше, поэтому начнут петь они в 18:00.

Светлана, как всегда, играла на гитаре, Кристина пела. Потихоньку вокруг собирались люди, мальчишки бросили свои скейты и пришли послушать.

Свой концерт девушки закончили песней, посвященной городу Херсону, который выстоял российскую оккупацию и до сих пор мужественно переносит российские обстрелы.

"Вот они спели последнюю песню, стали собирать инструменты, колонки. Им помогал парень Светы. А девочки в это время отошли в сторону, и прилетела ракета. Парень выжил, а они погибли", – рассказывает директор Матвеевского дома культуры Александр Федько.

Отцы служат в ВСУ

Александр Федько вспоминает, что первой заниматься музыкой к ним в ДК пришла Кристина.

"Это было больше десяти лет назад. Кристина очень красиво пела, участвовала в нашей самодеятельности, участвовала во всех концертах. Света пришла немного позже, она играла на гитаре и тоже выступала на фестивалях", – говорит директор.

Девочки учились и в местной музыкальной школе.

Когда они подросли, то при ДК организовался ВИА "Диамант", Света и Кристина выступали там. Затем создали свой дуэт Similar girls. А позже возникла группа Caver band Gems.

После 24 февраля девушки стали ездить по разным городам – Запорожье, Киев, Днепр – выступали перед военными, давали концерты на улицах, площадях и собирали деньги на ВСУ.

Их отцы сейчас на фронте, их воинской части девушки часто посвящали свои песни.

"Они были очень дружные, очень музыкальные. Света вообще всегда улыбалась, никогда не унывала. Они были как артистки очень эмоциональные, любили зрителей, любили аплодисменты, как их слушают", – говорит Федько.

У девушек остались родители, у Светланы младшая сестра, у Кристины –брат и сестра.