Российская ракета ударила в авто, в котором были люди: в ОП показали последствия ракетного удара оккупантов по Краматорску

В понедельник вечером, 9 января, российские оккупационные войска снова обстреляли город Краматорск на Донетчине. В результате вражеского ракетного удара погибли два человека.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Он показал последствия очередного обстрела города (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Ракеты захватчиков попали в проезжую часть и автомобиль, в котором находились люди. Машина вспыхнула, находившиеся в салоне украинцы погибли.

Из-за удара РФ на дороге образовалась большая воронка.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В ночь с 7 на 8 января российские оккупационные войска обстреляли Донетчину. Под огнем захватчиков оказались города Краматорск, Константиновка и Курахово.

– В Краматорске армия РФ нанесла удары по гражданским объектам. Минобороны России соврало об ударе по общежитию №28, в котором якобы находилось более 700 наших военных, а также по общежитию №47, в котором, согласно фантазиям российского МО, находилось 600 военных.

– Впоследствии иностранные журналисты опровергли ложь России об этом "акте мести за Макеевку".

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