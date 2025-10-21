'Российская тактика – это убийства людей и террор холодом': Зеленский отреагировал на новую атаку врага на Украину

Президент Владимир Зеленский отреагировал на новую атаку врага, в результате которой пострадали энергетические объекты в ряде регионов нашего государства. Он отметил, что российская тактика остается неизменной.

Прежде всего это убийства мирных людей, во-вторых – это террор холодом. Об этом он написал в своем Telegram-канале 21 октября.

"Черниговщина, Сумщина – сейчас всюду продолжаются восстановительные работы после ударов россиян по нашей энергетике. Били даже FPV-дронами по трансформаторам в Запорожской области. Спасибо ремонтным бригадам, энергетикам, всем коммунальным службам, ГСЧС, которые почти круглосуточно работают и поддерживают людей", – говорится в сообщении.

Зеленский проинформировал о докладах от вице-премьера Алексея Кулебы и министра внутренних дел Игоря Клименко и подчеркнул, что во всех регионах страны проводится активная работа по восстановлению энергоснабжения. Кроме того, он отметил необходимость максимальной активности со стороны дипломатов и политических лидеров.

Глава государства подчеркнул, когда на Россию усиливается внешнее давление, она демонстрирует готовность к переговорам, а с уменьшением этого давления пытается избежать дипломатического процесса.

"Российская тактика – это убийства людей и террор холодом. Накануне зимы буквально ежедневно россияне бьют по нашим объектам инфраструктуры, по нашей энергетике. Только давление на Россию может это исправить и остановить. Только достаточная дальнобойность нашей обороны возвращает Путина к реальности. Надо закончить эту войну, и только давление приведет к миру", – указано в сообщении.

Дополняется...