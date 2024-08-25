Мы вчера подробно писали о том, какие последствия имела атака на аэродром Мариновка и о том, какие разрушения оказались на этой авиабазе. Скорее всего, большая часть повреждений и разрушений была следствием разлёта боеприпасов, которые хранились на арсенале базы. Но как мы помним, детонация этого склада с боеприпасами длилась всего около полутора или двух часов, а последствия детонации оказались более чем удовлетворительными. И вот сейчас вражеские паблики пишут о том, что только сегодня утром закончилась "активная фаза детонации" склада боеприпасов в районе населённого пункта Острогожск, Воронежской области.

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Что противник подразумевает под определением "активная фаза детонации", понять сложно. Это одновременно может быть как полное прекращение взрывов, так и прекращение многочисленных взрывов. То есть, взрывы продолжаются, но уже не так активно, как это было только что. В любом случае, противник подтвердил, что это самая активная фаза детонации длилась около суток. Можно себе только представить, насколько этот арсенал был крупнее того, что детонировал на авиабазе. Здесь дровишек хватило на целые сутки.

Предполагается, что склад в Острогожске был атакован реактивным дроном, который либо действительно называется "Паляниця", либо это так тролят лаптей. Но в любом случае, если это – применение таких дронов, то ситуация в тылу противника очень скоро начнёт меняться. Дело в том, что такой дрон обязательно будет в разы быстрее чем то, что атаковало объекты противника все это время. Если предположить, что скорость аппарата будет где-то в районе 1000 километров в час, то можно себе представить какое подлётное время будет до объектов, расположенных на расстоянии 300-500 км. Правда, пока неизвестно, какова дальность аппарата и какую боевую часть он способен внести.

И вообще – неизвестно, насколько соответствует то видео, которые гуляет по сети, боевому аппарату, который отработал по складу в Острогожске. Насколько можно понять, публике показали испытания прототипа, проведённые ещё зимой, а как это выглядит на самом деле и каковы габариты серийного изделия – большой вопрос. Но в любом случае, тип двигателя говорит о том, что машинка явно скоростная и это дает надежду на то, что именно с такими средствами поражения уже можно всерьёз работать с авиацией противника. Ведь раньше поражение самолётов на аэродроме зависело от того, насколько скрытно удастся привести дрон в целевой район. Чем раньше противник обнаружит угрозу, тем больше у него будет времени на эвакуацию самолётов.

В данном же случае, подлётное время будет в разы меньше и потому, шансов поднять самолёты в воздух, будет намного меньше. А раз так, то потери именно аэропланов противника, прямо на аэродроме, должны возрасти кратно. Наверное, в Острогожске противник не смог добыть останков аппарата, устроившего весь этот фейерверк. Если там сутки детонировали бомбы и ракеты, то найти лёгкие детали летательного аппарата просто невозможно. Но если действительно арсенал был поражен именно реактивным дроном, то в таком случае, на месте страховых компаний лаптей, я бы не страховал ни лётчиков ни имущество авиабазы Энгельс. Что-то нам подсказывает, что она, в ближайшее время, прикажет долго жить, вместе с тем авиапарком, который на ней базируется. Ну и понятно, что аэродромы фронтовой авиации теперь превратятся в жаркий курорт с неконтролируемый степенью загара.