Российские атаки мешают соблюдению графиков отключений света – 'Укрэнерго'

В результате вражеских атак энергетики вынуждены постоянно ремонтировать поврежденное оккупантами оборудование, что не всегда позволяет придерживаться опубликованных графиков отключений света.

Видео дня

Об этом заявил глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, его слова цитирует пресс-служба Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Кудрицкий сообщил, что атаки врага не всегда позволяют ежеминутно соблюдать опубликованные графики, а постоянные ремонтные работы могут создавать дополнительные трудности с их соблюдением.

В свою очередь, глава комитета по энергетике Андрей Герус добавил, что реальная причина применения графиков отключений – это ракетные обстрелы энергетической инфраструктуры. Он подчеркнул, что энергетики делают все возможное, чтобы у украинцев была электроэнергия, в том числе рискуют жизнью.

"Мы должны понимать цену каждого киловата электроэнергии", - подчеркнул Герус.

Напомним, Государственная инспекция энергетического надзора установила, что облэнерго прилагают максимум усилий, чтобы распределение дефицитной электроэнергии между всеми потребителями было справедливым.